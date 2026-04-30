La leyenda del Real Madrid que defendió a Mastantuono antes del Mundial 2026: "Realistas"

El joven viende ser silbado en sus últimas presentaciones en el Real Madrid.

Uno de los fichajes más importantes del fútbol argentino en el último tiempo fue la venta que River acordó con el Real Madrid por la totalidad de la ficha de Franco Mastantuono. El paso de los meses expone que al joven de 18 años le costó bastante ganarse un lugar dentro del campo de juego, lo que dio pie a una gran cantidad de críticas por parte de los hinchas. Aunque una leyenda de la institución salió a defenderlo y pedir un poco más de paciencia en la previa del Mundial 2026, al cual el jugador argentino tambén quiere ir.

Si se observan las estadísticas del joven, se puede apreciar que estuvo presente en 20 partidos oficiales de la temporada 25/26: 12 en el ámbito local, mientras que ocho se dieron en el plano internacional. Por otro lado, hay un registro más que interesante porque anotó cinco tantos. Nada mal para una promesa que estuvo poco tiempo en el fútbol argentino y no culminó su proceso de formación.

Aunque los hinchas del Real Madrid necesitan resultados y mucho más en un año que porta la promesa de sequía. Es por ello que Guti decidió salir en defensa de Franco Mastantuono para que los seguidores recapaciten con sus palabras: “Vamos a ser realistas, es un chico joven, viene de Argentina, de un fútbol que es completamente diferente al español y todo eso cuesta. Hay que darle tiempo, hay que seguir creyendo en él y ya veremos cuál es su futuro”, expresó en charla con DAZN.

“Yo no esperaba nada de él, en el sentido de que iba a llegar e iba a hacer 30 goles, iba a ser el mejor del equipo, iba a decidir los partidos… No”, agregó. Esto permite entender que el exvolante de la Casa Blanca confía bastante en las habilidades del argentino, pero comprende que todavía le falta adaptarse a las exigencias del fútbol europeo y las urgencias que la institución dispone. Algo que seguramente asimilará con el paso del tiempo.

“También pasó con Arda, que jugaba menos partidos cuando llegó y ahora está siendo importante en el Real Madrid”, culminó. Sin embargo, los medios españoles exponen que Franco Mastantuono es un claro candidato a marcharse en condición de préstamo cuando el mercado de pases se encuentre activo. Esto es producto de que podría obtener minutos de calidad en otro equipo que le permita crecer para así luego regresar. Tal como sucedió con Nico Paz en el Como de Italia.

¿Y si pega la vuelta a River?

Todo comenzó tras la victoria que el Millonario obtuvo frente a Aldosivi en el estadio Monumental. En plena conferencia de prensa, Eduardo Coudet hizo mención de Franco Mastantuono sin que los periodista le hicieran una consulta sobre la posibilidad de que regrese a menos de un año de su partida. Algo que suena bastante raro, además de que los clubes europeos ven a este tipo de movimientos como un retroceso en lo futbolístico.

“Es un fútbol diferente. No creo que no se haya adaptado; de hecho, creo que lo hizo en buena forma cuando le tocó. Tiene una competencia interna terrible con varios jugadores de características similares. Acá a Mastantuono lo esperamos con los brazos abiertos si quiere venir”, señaló el entrenador. Algo que no pasó para nada desapercibido y que comenzó a generar rumores.

Mientras que en la mañana del miércoles, el periodista turco y especializado en mercado de pases, Ekrem Konur, manifestó que Franco Mastantuono contempla la chance de salir del Real Madrid en el próximo mercado de pases para ponerse la camiseta de River con el fin de conseguir minutos de calidad y así pulir sus habilidades. Aunque su idea máxima es continuar en España y ganarse un lugar en la pretemporada.