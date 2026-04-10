D'Alessandro elogió a Mastantuono por River y lo aconsejó de cara al Mundial 2026 con la Selección: "Demostrar"

D'Alessandro elogió a Mastantuono por River y lo aconsejó de cara al Mundial 2026

Andrés D'Alessandro habló de Franco Mastantuono, su nivel en River Plate que lo llevó al Real Madrid y su presente, además de aconsejarlo de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El "Cabezón" se quedó con la cuenta pendiente de representar al país en una Copa del Mundo con la Selección Argentina y en una entrevista en ESPN F90 hizo referencia a todo lo que vivió a lo largo de su carrera. Una de las preguntas que no faltó fue justamente acerca del oriundo de Azul que sueña con disputar el torneo.

"Es uno de los mejores engances que salió de River", esbozó el exvolante del "Millonario" que también brilló en el Inter de Porto Alegre de Brasil y que aclaró que el joven "jugó poco" en el club. A su vez, contó los motivos por los que se quedó afuera de la cita mundialista de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con José Pekerman y Diego Armando Maradona como técnicos, respectivamente. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada inadvertidos en las redes sociales, más aún cuando se dirigió a Mastantuono.

Los elogios de D'Alessandro a Mastantuono y el consejo para el Mundial 2026

"La presión es tremenda, más cuando vas a un club como el Real Madrid. Él demostró en poco tiempo en River cosas importantes como a una corta edad, ponerse el equipo al hombro, jugar en la Primera de River que no es fácil, vestir la camiseta que no es fácil, hacer goles en clásicos", esbozó D'Alessandro recordando aquel golazo contra Boca Juniors de tiro libre en el Monumental. A su vez, agregó que "el hincha de River necesitaba también un diez de esas características, estaba acostumbrado a verlos. Siempre hubo".

Por otro lado, con respecto al arribo del crack al Real Madrid agregó que "no es fácil, porque no van a querer saber si tienen 17, 18 o 19 años. Va a tener que entrar y demostrar". Por último, sobre la presencia de Mastantuono en la Copa del Mundo sostuvo que "para ir tiene que jugar, que está jugando poco y es un proceso normal. Pasa que estamos a dos meses del Mundial. Queremos que juegue para que vaya por lo que mostró y pensamos que puede dar".

Los números de D'Alessandro en River

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 28.

: 28. Asistencias : 27.

: 27. Títulos: Torneo Clausura 2000, 2002 y 2003, Copa Argentina 2016 y Recopa Sudamericana 2016.

Franco Mastantuono con la camiseta de River Plate tras el golazo de tiro libre en el Superclásico

Cuándo vuelve a jugar Mastantuono en el Real Madrid

El joven oriundo de Azul se pierde el encuentro de este viernes 10 de abril ante el Girona por la fecha 31 de LaLiga de España por acumulación de amarillas, pero podrá estar de vuelta en la UEFA Champions League. El "Merengue" visitará al Bayern Munich en Alemania el próximo miércoles 15 del corriente desde las 16 (hora argentina) para buscar revertir el resultado obtenido en el Santiago Bernabéu, donde cayeron por 2 a 1 en la ida de los cuartos de final. El argentino tendrá la oportunidad de sumar minutos en caso de que el DT Álvaro Arbeloa lo decida, de lo contrario regresaría para el campeonato local pocos días después.