Chacho Coudet anticipó la rotación en River vs. Racing: cambios en todas las líneas

Coudet anticipó la rotación en River: qué cambios puede hacer vs. Racing

River Plate enfrentará a Racing en Avellaneda y Eduardo "Chacho" Coudet implementará la rotación después del empate 1 a 1 ante Blooming en Bolivia en el debut de la Copa Sudamericana 2026. El DT "Millonario" sabe que podrá darles lugar a algunos futbolistas que no estuvieron en dicho certamen por suspensión y ya dio indicios en el entretiempo. Claro que, luego lo confirmó en la conferencia de prensa ante los periodistas que le consultaron al respecto.

La seguidilla de partidos en pocos días es el mayor problema para el conjunto de Núñez como para todos los clubes que tienen triple competencia. Es por eso que el técnico no tendrá opción y haría varios cambios pensando en que también la próxima semana tendrá un compromiso por la segunda fecha del torneo continental como local ante Carabobo de Venezuela el miércoles 15 de abril. Además, cuatro días más tarde jugará el Superclásico ante Boca Juniors, por lo que el panorama obliga a Coudet a modificar nombres y rotar.

Coudet anticipó la rotación en River para enfrentar a Racing

Ante la consulta en conferencia de prensa si podrá mantener el equipo u optará por un "mix", el DT aseguró que irá por la segunda opción y añadió: "Vamos a ver cómo estamos. La intención de repetir era también repetir un montón de cosas que habíamos hecho y cambió todo. Pero bueno, es difícil. Si tenés alguna fecha entre semana se te hace difícil". Con sus palabras también hizo referencia a cuánto le cambió el esquema la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien no estará en la segunda jornada de la Sudamericana.

Qué jugadores pueden sumar minutos en River en el clásico ante Racing

La buena noticia es que Martínez Quarta sí podrá jugar en Avellaneda, mientras que Lautaro Rivero será baja por llegar a la quinta amarilla. A él se suman Marcos Acuña -reemplazaría a Matías Viña- y Maximiliano Salas -Sebastián Driussi salió con una molestia-, quienes estuvieron suspendidos para el debut continental y podrían volver. Por otro lado, tanto Kendry Páez como Juanfer Quintero también tendrían oportunidad de sumar minutos como titulares, más aún sabiendo que no ingresaron contra Blooming.

Marcos "Huevo" Acuña volvería a la titularidad contra Racing en el Cilindro

Por qué no jugó Kendry Páez en River ante Blooming en Bolivia

El "Chacho" Coudet también habló de lo sucedido con el crack ecuatoriano, quien ni siquiera ingresó. Por supuesto, la obligación de tener que rearmar el equipo tras la expulsión complicó los planes. Igualmente, el DT aseguró que "no pasa nada" con Páez, que en algún momento lo va a necesitar y lo utilizará. "No se olviden que no deja de tener 18 años. Es muy joven y tenemos que trabajar. En la seguidilla de partidos vamos a necesitar de todos, seguramente".

El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana