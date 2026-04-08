Sorpresa: River cerró un refuerzo de lujo de última hora para el Chacho Coudet

River cerró un refuerzo de lujo para el plantel del Chacho Coudet

En la previa del debut de la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia, River Plate cerró el arribo de un refuerzo de lujo para el 2026. Según aseguró el periodista partidario Germán Balcarce, Giovanni Simeone se calzará otra vez la "Banda" a partir de junio, una vez culminado el Mundial.

De esta manera, el delantero que hizo sus primeros pasos en el elenco de Núñez regresará después de varios años para sumarse al plantel que hoy comanda Eduardo "Chacho" Coudet. A través de DSports Radio, Balcarce contó que hubo un acuerdo de palabra entre la institución y el atacante para que se concrete la opertación. Cabe destacar que su contrato culmina en junio del 2028 y aún no trascendieron los detalles de la negociación.

Gio Simeone, el segundo refuerzo de la era Coudet en River

Después del arribo de Tobías Ramírez en el "Millonario" hace pocos días, ahora la próxima cara nueva en el plantel de Eduardo "Chacho" Coudet será Giovanni Simeone. El atacante que viste la camiseta del Torino dejó su huella en el Nápoli donde ganó en dos oportunidades la Serie A, pero también se desempeñó en clubes italianos como la Fiorentina, el Cagliari, el Génova y el Hellas Verona. Además, en nuestro país también lució la casaca de Banfield.

A diferencia del defensor proveniente de Argentinos Juniors, el atacante arribará a Núñez recién a mitad de año. Es que su vínculo finaliza dentro de poco más de dos años, pero todo indica que por el acuerdo al que llegó con Stéfano Di Carlo y compañía, no habría inconvenientes para sumarse a River. Lo que aún no es certero es cuánto abonará la dirigencia para contar con él o si habrá una cesión de por medio para que vuelva a representar a la "Banda", con la cual también fue campeón.

Germán Balcarce confirmó que Giovanni Simeone vuelve a River

Los números de Gio Simeone en River

Partidos jugados : 33.

: 33. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015.

El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana

Sudamericana - Fecha 1 - Blooming de Bolivia vs. River - miércoles 8 de abril a las 21.30.

- miércoles 8 de abril a las 21.30. Torneo Apertura - Fecha 14 - Racing vs. River - domingo 12 de abril a las 20.

- domingo 12 de abril a las 20. Sudamericana - Fecha 2 - River vs. Carabobo de Venezuela - 15 de abril a las 21.30.

vs. Carabobo de Venezuela - 15 de abril a las 21.30. Torneo Apertura - Fecha 15 - River vs. Boca - domingo 19 de abril a las 17.

vs. Boca - domingo 19 de abril a las 17. Torneo Apertura - Fecha 16 - River vs. Aldosivi - sábado 25 de abril a las 21.30.

vs. Aldosivi - sábado 25 de abril a las 21.30. Sudamericana - Fecha 3 - Bragantino de Brasil vs. River - jueves 30 de abril a las 21.30.

- jueves 30 de abril a las 21.30. Sudamericana - Fecha 4 - Carabobo de Venezuela vs. River - jueves 7 de mayo a las 21.30.

- jueves 7 de mayo a las 21.30. Sudamericana - Fecha 5 - River vs. Bragantino de Brasil - miércoles 20 de mayo a las 21.30.

vs. Bragantino de Brasil - miércoles 20 de mayo a las 21.30. Sudamericana - Fecha 6 - River vs. Blooming de Bolivia - miércoles 27 de mayo a las 21.30.

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