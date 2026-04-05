Estropeó a Boca y llenó de elogios a Coudet en River: "El mejor del fútbol argentino"

Estropeó a Boca y llenó de elogios a Coudet en River (foto: River oficial).

Un entrenador que le hizo mucho daño a Boca Juniors llegó de elogios a Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River Plate, donde comenzó con el pie derecho con tres victorias consecutivas. De hecho, calificó al ex Rosario Central y Racing como el mejor colega del fútbol argentino y pronosticó que le irá bien al mando del plantel profesional del "Millonario".

El protagonista es nada menos que Ricardo La Volpe, el director técnico de 74 años que perdió el título de manera insólita cuando dirigió al "Xeneize" en el Torneo Apertura 2006. Actualmente sin equipo pero participativo en los medios de comunicación, el exarquero que fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 en el estadio Monumental opinó acerca de la actualidad de los dos gigantes a nivel nacional.

Para La Volpe, Coudet es el mejor DT del fútbol argentino: "No es ganar por ganar"

Durante el diálogo con Dupla Técnica, el experimentado estratega con una larga trayectoria en México se prestó a un "ping pong" en el que le preguntaron quién consideraba que era el mejor entrenador en su país natal. En ese momento, el también extécnico de Vélez y Banfield no dudó: “El que vino ahora a River, Coudet. A mí me gustan los que buscan el buen fútbol, ganar bien y convenciendo, no es ganar por ganar... Me gusta Coudet".

Cuando le hicieron la misma pregunta pero acerca de la Liga MX, el "Bigotón" también fue contundente y escogió a otro compatriota: “Sin ninguna duda, de acá a Japón… Hoy está arrasando el Turco (Antonio) Mohamed". El ex Huracán, a quien se mencionó para Boca cuando el ciclo de Claudio Úbeda tambaleaba, es el vigente bicampeón con Toluca. Por último, al pedirle destacar a un portero similar a lo que fue él, La Volpe respondió: “Nadie en la actualidad se parece a mí, veo que salen muy poco... No veo hoy un arquero que me llene de lujo”.

La Volpe fracasó en Boca y perdió un título insólitamente en el 2006.

El insólito título que perdió el Boca de La Volpe

Cuando el equipo de Alfio "Coco" Basile arrasaba en el fútbol argentino y se encaminaba rumbo al tricampeonato, el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, le sacó el DT al "Xeneize" para que tuviera su segundo ciclo al mando de la Selección Argentina. Allí comenzó, entonces, la debacle del conjunto "azul y oro" en el Apertura 2006.

Así y todo, si Boca sumaba apenas un punto en las últimas dos fechas salía tricampeón por primera vez en su historia, hito que hasta ahora no pudo conseguir. Sin embargo, cayó ante Belgrano por 1-0 en Córdoba y contra Lanús por 2-1 en La Bombonera, encuentro que iba ganando por 1-0.

De esa manera, con 44 puntos obtenidos en las 19 fechas, debió disputar un desempate frente al Estudiantes de La Plata de Diego "Cholo" Simeone. En la final en la cancha de Vélez, también inició arriba con el gol de Martín Palermo, pero el "Pincha" lo dio vuelta con los gritos de José Sosa y Mariano Pavone. De esa manera, La Volpe renunció y se terminó su repentino ciclo de apenas 17 encuentros en Boca.