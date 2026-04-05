Boca tiene formación para el debut en la Copa Libertadores: el 11 que paró Claudio Úbeda

Boca ya tiene la formación preparada para debutar en la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors ya tiene la formación para afrontar el debut en la Copa Libertadores 2026, que será una dura parada frente a Universidad Católica en Chile. El entrenador del "Xeneize", Claudio Úbeda, paró un equipo en el predio de Ezeiza de cara a la visita al conjunto trasandino del próximo martes 7 de abril, a las 21.30 horas de Argentina.

Según confirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter) el cronista de ESPN, Augusto César, el director técnico de 56 años realizó seis cambios con relación al once que viene de derrotar a Talleres en Córdoba por 1-0 con el gol de Adam Bareiro. Es que la defensa completa será modificada: Marcelo Weigandt por Juan Barinaga en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo por Jorge Figal como primer central, Ayrton Costa por Marco Pellegrino como segundo zaguero y Lautaro Blanco regresará al lateral izquierdo por Malcom Braida. En tanto, las últimas dos variantes estarán en la mitad de la cancha: el capitán Leandro Paredes por Tomás Belmonte y Santiago Ascacíbar lo hará desde el arranque por el vasco Ander Herrera.

La formación de Boca vs. Universidad Católica para el debut en la Copa Libertadores 2026

De esta manera, de no haber inconvenientes de último momento, el cuadro "azul y oro" de Úbeda se presentará en Chile con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro.

Finalmente, Exequiel "Chango" Zeballos todavía no se recuperó completamente del desgarro de grado 3 en el bíceps femoral izquierdo y no formará parte de la delegación que viaje a Santiago, la capital del país vecino. El rival del cuadro de La Ribera marcha tercero en la liga de Chile, con 14 puntos obtenidos sobre los 24 posibles en las 8 fechas disputadas. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, viene de aplastar por 6-1 a Palestino como local en su última presentación.

Boca ya tiene la formación preparada para debutar en la Copa Libertadores 2026.

Cuándo juega Boca vs. U. Católica: hora, TV en vivo y streaming

El compromiso por el Grupo D se llevará a cabo el martes 7 de abril, a las 21.30 horas de Argentina, en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El calendario de Boca en la Copa Libertadores