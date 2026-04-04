Boca Juniors visita a U. Católica por la fecha 1 del grupo D

U. Católica recibirá a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores, el próximo martes 7 de abril a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Claro Arena.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Copa Libertadores 2000, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 1-3.

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Gustavo Tejera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 2: vs Cruzeiro: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 2: vs Barcelona: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Cruzeiro: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario U. Católica y Boca Juniors, según país