Se filtró un detalle del plan de Bianchi en Boca para ganarle al Real Madrid la Intercontinental: "Siempre"

Se filtró un detalle del plan de Bianchi en Boca para ganarle al Real Madrid

En las últimas horas, un futbolista que ganó absolutamente todo con Boca Juniors reveló una decisión clave de Carlos Bianchi para ganar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid en Japón. El "Virrey" es sin dudas el técnico más importante de la historia del club y en aquella ocasión no pasó inadvertido lo que hizo porque luego el "Xeneize" se alzó con aquel título. Quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Guillermo Barros Schelotto, hoy al frente de Vélez Sarsfield.

Es que el "Melli" fue suplente contra el conjunto español en aquel partido en el que Marcelo "Chelo" Delgado estuvo desde el arranque y le tocó ingresar sobre el final. Por supuesto, no olvida lo sucedido en dicho encuentro que quedó en la retina de los hinchas del elenco "Azul y Oro" por haber triunfado contra el "Merengue" plagado de estrellas. Años después, "Chapita" se refirió al cambio del DT y el consejo que le dio que hoy aplica en el "Fortín".

Guillermo Barros Schelotto reveló por qué Bianchi lo dejó en el banco contra el Real Madrid en la Intercontinental

"Estábamos en Boca contra el Madrid, había jugado todo el torneo y la Libertadores. Ese partido había otro jugador. Hablé con Carlos cuatro o cinco días antes y le explicaba que había estado lesionado pero estaba bien y él me dijo 'esto lo vas a aprender cuando seas grande. Pero siempre juegan los 11 mejores y en tu posición creo que hay uno que está mejor y va a jugar él'", esbozó Guillermo Barros Schelotto en diálogo con el canal de YouTube de Vélez.

A su vez, el exdelantero contó que no estuvo de acuerdo con esta decisión aunque la respetó y agregó que no podía hacer nada contra esa decisión del "Virrey" siendo "lo mejor para el grupo". Por otro lado, añadió que hubo muchos técnicos que lo marcaron pero Carlos Bianchi fue el que más lo hizo y no es para menos teniendo en cuenta todos los títulos que ganó. La Intercontinental del 2000 fue uno de ellos habiendo ingresado a los 88 minutos de partido contra el conjunto español.

Los números de Carlos Bianchi en su carrera como DT

Clubes : Stade de Reims y Niza de Francia; Vélez Sarsfield, Roma de Italia, Atlético de Madrid de España y Boca Juniors.

: Stade de Reims y Niza de Francia; Vélez Sarsfield, Roma de Italia, Atlético de Madrid de España y Boca Juniors. Partidos dirigidos : 544.

: 544. Triunfos : 269.

: 269. Empates : 137.

: 137. Derrotas : 138.

: 138. Títulos: Torneo Clausura 1993 y 1996, Torneo Apertura 1995, Copa Libertadores 1994, Copa Intercontinental 1994 y Copa Interamericana 1996 con Vélez Sarsfield; Torneo Apertura 1998 y 2000, Torneo Clausura 1999 y 2003, Copa Libertadores 2000, 2001 y 2003, Copa Intercontinental 2000 y 2003 con Boca Juniors.

Guillermo Barros Schelotto reveló el consejo de Carlos Bianchi en Boca antes de jugar la Intercontinental contra el Real Madrid en Japón

Las estadísticas de Guillermo Barros Schelotto en Boca