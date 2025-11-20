Guillermo Barros Schelotto liquidó a la AFA por el título a Rosario Central: "¿Le pagan también?"

Guillermo Barros Schelotto liquidó a la AFA con una ironía por el título que le dio Rosario Central en las últimas horas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a Rosario Central el título de la Liga 2025, pese a no haber ganado ningún campeonato hasta el momento, y las repercusiones no se hicieron esperar. El entrenador de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, se refirió a la decisión de la casa madre del fútbol argentino con una irónica frase, sobre un tema que promete generar polémica en el fútbol argentino.

En el mediodía de este jueves, el presidente del "Canalla", Gonzalo Belloso, el entrenador, Ariel Holan, y los referentes del plantel, Ángel Di María y Jorge "Fatura" Broun, se acercaron a la sede de la Liga Profesional de Fútbol para recibir el trofeo de campeón de la Liga, distinción que la AFA otorgó en las últimas horas debido a que fue el líder en la Tabla Anual, pero que no estaba estipulado a comienzos de año y, una vez más, cambió las normas en plena competencia.

La noticia causó asombro en el fútbol local y uno de los primeros protagonistas en dar su visión de la medida fue el "Mellizo". "Me sorprende lo que me comentás. No sé cuál será el sentido, quizá se querrá utilizar ese título, que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, un reconocimiento y quizá, en el tiempo, tendrá un reconocimiento", comenzó el DT en conferencia de prensa, con una sonrisa en su rostro.

Luego, Barros Schelotto fue más allá y dejó un mensaje irónico, que marca que no está de acuerdo con el trofeo entregado a Central. "A mí me tocó jugar en Estados Unidos y hay un título, el campeón de la Supporter's Shield, el que saca más puntos tiene un reconocimiento...pero acá no había. Lo hay ahora, con el tiempo capaz tenga un reconociemiento, ¿y le pagan también?", cerró Guillermo, con una contundente pregunta.

Qué dijo el presidente de Rosario Central sobre el título que le dio la AFA

Belloso, presidente

“Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual”.

“El Comité Ejecutivo ya venía planteando la idea... A los equipos grandes les gusta más el torneo anual, es más competitivo para ellos, pero acá el fútbol es muy solidario y también tenemos los torneos cortos, donde todos nos podemos meter. Estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio. Muy agradecidos al Chiqui Tapia, a (Pablo) Toviggino (tesorero) y a todo el Comité que nos vinieron con esta sorpresa. Estamos muy agradecidos y contentos”.

*Noticia en desarrollo.