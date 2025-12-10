Los refuerzos que busca River y Gallardo hoy en el mercado de pases 2026: posibles altas y rumores

Marcelo Gallardo busca acertar con los refuerzos en 2026.

River Plate busca una renovación profunda en el plantel. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tuvo un 2025 para el olvido, que puede ser considerada la peor en la última década en el club. Por este motivo, cambiar los jugadores que lo llevaron a esta profunda crisis deportiva y hacer jugar mejor al equipo es el desafío del "Muñeco", que desde que volvió para iniciar su segundo ciclo a mediados de 2024 nunca encontró un buen funcionamiento.

En los últimos mercados de pases, si hay algo que se le cuestiona a la dirigencia es haber gastado mucho dinero en jugadores que no estuvieron a la altura. Una inversión importante que, desde la idea inicial, apuntaba a lograr que el equipo compita en todos los frentes. Pero lejos estuvo de conseguir ese objetivo y, en su primer mercado de pases como presidente, Stefano Di Carlo no quiere fallar en la selección de nombres. Lo mismo que Gallardo, quien sabe que el margen de error se redujo al mínimo.

Qué jugadores busca River en este mercado de pases

Luciano Gondou

Luciano Gondou con la camiseta del Zenit.

El delantero con pasado en Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors es uno de los apuntados por la dirigencia del club de Núñez. Ante la salida del colombiano Miguel Borja, uno de los pedidos de Gallardo pasa por poder contar con un delantero de área con peso. Y la opción de este joven punta de 24 años aparece como una de las opciones más atractivas. Actualmente se encuentra en el Zenit de San Petersburgo y busca continuidad. El principal incoveniente hoy son las pretenciones económicas de los rusos para vender al futbolista.

Fausto Vera

Fausto Vera en Atlético Mineiro.

El caso del mediocampista del Atlético Mineiro parece más cercano a concretarse. Lo que busca el "Millonario" es un préstamo con opción de compra. El volante salió como una gran promesa de las inferiores de Argentinos Juniors, donde fue vendido al Corinthians y de allí paso al club de Belo Horizonte. Juega en el círculo central, una posición don de River necesita urgente renovación ante la salida de Enzo Pérez y el flojo rendimiento de Juan Portillo.

Julio Soler

Julio Soler busca continuidad.

El lateral izquierdo con recientes convocatorias al seleccionado mayor y al sub 20 de Argentina es otro de los nombres apuntados, en un puesto donde ya tiene a Marcos Acuña. Pero Gallardo podría llegar a poner al "Huevo" como volante, con un lateral detrás suyo. Soler surgió de Lanús, donde fue vendido por 15 millones de dólares al Bournemouth de Inglaterra. Allí jugó poco hasta el momento y busca ganar continuidad para tener chances de ir al mundial.

Tadeo Allende

Tadeo Allende viene de ser figura en la última temporada de la MLS.

Otro nombre que seduce a Gallardo. Un extremo con llegada al gol que viene de tener una temporada fantástica con el Inter Miami, donde salió campeón de la MLS y convirtió uno de los goles de la final ante Vancouver Whitecaps. En todas las competencias, marcó 24 goles en total. El futbolista pertenece al Celta de Vigo, que compró el 80% del pase a Instituto en 4.5 millones de euros y el conjunto estadounidense quiere retenerlo. Una operación en principio compleja.

Santiago Ascacibar

Santiago Ascacibar, el sueño de River y Boca.

Otro nombre que suena con fuerza y en donde compite con su eterno rival Boca Juniors. El mediocampista de Estudiantes de La Plata y con pasado en la Bundesliga está tasado en seis millones de dólares. Que pueda llegar al "Millonario" dependerá del empuje que haga "El Ruso" para inclinar la balanza. Hay que tener en cuenta que, ante la negativa de jugar la Copa Libertadores, River puso un techo de 20 millones de dólares a sus gastos para este mercado de pases.