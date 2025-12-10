En medio de una interna con Sturzenegger, el Gobierno busca sacar una reforma laboral sin humillar a la CGT

El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral, en medio de una interna con Federico Sturzenegger. En el oficialismo avisaron ante El Destape: "Queremos sacar una ley sin meterle el dedo en el culo a los sindicalistas". Pero no es una posición monolítica. Hay un ala del Gobierno que intenta no quebrar la relación con la CGT y no romper los canales de diálogo. Pero hay otro sector que quiere ir a fondo.

En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni explicó este miércoles que no habrá cambios en la temática "cajas sindicales" que resistía la central obrera: “Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley. En principio no habría modificaciones”, dijo el ex vocero.

El ala del Gobierno que no quiere romper con la CGT no solo es la que responde a Santiago Caputo, que mantiene buen diálogo y relación los líderes sindicales. Dentro del karinismo también hay buena predisposición para con los sindicalistas.

"El que quiere ir a fondo y no le importa nada es Federico", afirmó una fuente de Rosada a El Destape sobre el impulso de Sturzenegger de poner quinta contra la CGT en esta reforma laboral. Otra fuente libertaria expresó a este portal: "Si sale la ley sin meterle en el dedo en el culo a los sindicatos estamos muy bien". En La Libertad Avanza ya saben que para eso debería haber algunos cambios en comisión en el Congreso. Es una posibilidad que eso suceda.

En Casa Rosada se encargaron de dejar en claro que la ausencia de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante de la CGT en el Consejo de Mayo, en la reunión final de este Consejo que se dio este martes y que fue anunciada en conferencia de prensa se dio por cuestiones "logísticas".

El co-secretario general de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, negó este miércoles que Martínez valide la reforma laboral y aseguró que el Gobierno utiliza su nombre para justificar el avance del proyecto. “Gerardo Martínez no legitimó el proyecto de reforma laboral porque él no firmó el documento final ni se presentó en las últimas dos reuniones del Consejo de Mayo”, afirmó en El Destape Radio.

Según dijo Jerónimo, la participación del dirigente de la UOCRA siempre fue con aval del Consejo Directivo de la central obrera, pero sin acompañamiento al capítulo laboral: “Se sentó en su momento, con el aval del Consejo Directivo de la CGT, y él iba transmitiendo lo que se iba hablando ahí y en ningún momento se avaló el capítulo laboral, así que no legitimamos nada”.

La letra final

El Gobierno frena por ahora la publicación del proyecto final. “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”, dijo este miércoles Adorni.

En el Gobierno hay debate sobre cuándo instalar el debate final en el Congreso. El proyecto entrará por el Senado, donde los senadores del PJ se reunirán este miércoles con la CGT.

Karina Milei cree que hay que aprobarlo antes del 31 de diciembre en la cámara alta y patear la discusión en Diputados para mitad de enero de 2026 ó a más tardar febrero. Otros en el Gobierno creen que febrero será tarde y entienden que hay que "sacarla ya en diciembre". Por cómo se viene moviendo la CGT, va a ser difícil lograr ese cometido en este mes. Resistencia va a tener. En el oficialismo creen que en el Senado será "con 40 votos" y pasa seguro. Cuentan adentro a algunos senadores peronistas que responden a gobernadores. Patricia Bullrich ya mueve fichas.