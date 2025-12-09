Paritarias: cuáles son los gremios que lograron acuerdos salariales en diciembre 2025

Salarios confirmados diciembre.

El cierre del año trae un momento de fuertes gastos—por la Navidad, las celebraciones de fin de año y el inicio de la temporada de vacaciones—, y con una inflación que continúa presionando los ingresos. Frente a este contexto, numerosos gremios aceleraron negociaciones y revisiones paritarias para diciembre de 2025, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de sus trabajadores y amortiguar el impacto del incremento de precios. Estos son algunos de los gremios con mejores acuerdos para diciembre.

Industria de la Carne

La Federación de la Carne logró un incremento acumulativo del 8% para los trabajadores del Convenio Colectivo 56/75, distribuido del siguiente modo:

2,5% en noviembre 2025.

2% en diciembre 2025.

1,8% en enero 2026.

1,7% en febrero 2026.

El entendimiento fue celebrado por el Sindicato de la Carne de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que destacó la importancia de mantener actualizados los salarios en un sector sensible a la variación de los precios de los alimentos.

Aceiteros

La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el SOEA San Lorenzo rubricaron un acuerdo que determina aumentos escalonados en el salario básico inicial para la categoría de peón, que alcanzará los siguientes valores:

$2.075.186 en noviembre 2025.

$2.100.000 en diciembre 2025.

$2.344.000 desde enero 2026.

Se trata de una de las actualizaciones más significativas del sector industrial, acompañando un ciclo de recomposición ligado a indicadores de inflación y productividad.

Salarios con acuerdos confirmados en diciembre.

Metalúrgicos (UOM)

Aunque aún falta la oficialización, trascendió un acuerdo extendido hasta marzo de 2026 que combina sumas fijas no remunerativas y aumentos remunerativos, de esta manera:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

Este esquema permite sostener la evolución salarial de manera progresiva, protegiendo ingresos sin comprometer masa salarial inmediata en las empresas.

Comercio

Los trabajadores de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios recibieron 1% de aumento adicional en noviembre 2025, y el gremio se mantiene en mesa de negociación para futuras actualizaciones salariales, especialmente para el primer trimestre de 2026.

Cuánto cobran los empleados de comercio.

Construcción (UOCRA)

Los trabajadores del sector percibieron una combinación de aumentos porcentuales y sumas fijas no remunerativas:

1,4% en octubre , más suma fija en dos cuotas quincenales.

1,4% en noviembre sobre los salarios básicos ya actualizados.

1,3% en diciembre, acumulado sobre las escalas de noviembre.

Este mecanismo de actualización progresiva busca sostener los niveles salariales de un gremio particularmente golpeado por variaciones de obra pública y actividad privada.

Sanidad

Los trabajadores de clínicas, sanatorios y laboratorios, junto con las ramas asistenciales del sector, perciben aumentos acumulativos de:

1,5% en noviembre 2025.

1,5% en diciembre 2025.

1,5% en enero 2026.

Además, se aplican nuevas escalas salariales en el segmento de la industria farmacéutica, atendiendo particularidades del sector de salud.

Carga y descarga — UTCYDRA

Escalas actualizadas bajo CCT 733/15:

Operario categoría 1:

$6.686 por hora.

$53.484 por jornal.

$1.337.106 mensuales.

Operario categoría 4: