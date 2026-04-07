Martín Liberman destrozó al Chacho Coudet con un insólito palazo por River: "Vergüenza"

El insólito palazo de Liberman al Chacho Coudet en River

River Plate goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Más Monumental y Eduardo "Chacho" Coudet llegó a su cuarto triunfo consecutivo como DT del "Millonario" desde su debut. Sin embargo, el entrenador recibió una inesperada crítica por parte de Martín Liberman después de lo sucedido en Núñez. El periodista en cuestión atacó al técnico por una de sus actitudes durante el partido ante el "Pirata" en el que su equipo sumó otra vez de a tres.

Los gritos de Coudet contra Lautaro Rivero para que busque que lo amonesten en la cancha con el objetivo de llegar a la quinta amarilla y "limpiarse" para no jugar ante Racing y llegar bien al Superclásico ante Boca Juniors no tardaron en hacerse virales. El eufórico pedido trascendió y fue eso lo que recalcó el exconductor de Fox Sports a la hora de hablar del tema. Claro que, logró su cometido ya que el joven zaguero llegará en condiciones para disputar el duelo ante el "Xeneize" que tendrá lugar en el Estadio Más Monumental el domingo 19 de abril.

Martín Liberman destrozó al Chacho Coudet tras sus dichos a Lautaro Rivero

"Coudet, me da mucha vergüenza lo que hiciste. Vergonzoso. Pedirle públicamente a un futbolista tuyo que se haga amonestar. Debieras ser suspendido, lo digo yo y me hago cargo yo. Lamentable lo tuyo, pidiéndole a un jugador que se haga amonestar en público. Indigno y poco profesional, poco serio", esbozó Liberman en su canal de YouTube horas después de lo sucedido en Núñez con la victoria del equipo del "Chacho" que llega con confianza para el debut en la Copa Sudamericana.

En cuanto al zaguero pretendido por varios equipos de Inglaterra, llegó a la quinta amarilla y será baja para enfrentar a la "Academia" en el Cilindro y podrá estar ante Boca Juniors. El mismo caso que Leandro Paredes en el conjunto de La Ribera, quien también fue amonestado en el cruce del equipo de Claudio Úbeda contra Talleres de Córdoba. El volante central campeón de todo con la Selección Argentina no estará ante Independiente y volverá contra el "Millonario".

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El duelo entre el "Millonario" y el "Xeneize" tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Más Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium. Por otro lado, lo que todavía no está confirmado es quién será el árbitro de este compromiso trascendental.

Eduardo "Chacho" Coudet reaccionó contra Lautaro Rivero en pleno River vs. Belgrano

El récord que puede romper el Chacho Coudet en River

Con las victorias ante Huracán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba, el DT del "Millonario" lleva cuatro triunfos al hilo y empató el récord de Reinaldo "Mostaza" Merlo (1989), Juan Eulogio Urriolabeitia (1972), y de Didi (1970). En caso de conseguir uno más igualará a Arnoldo Watson Hutton (1934), quien ostenta la marca de cinco ganados de manera consecutiva desde el inicio del ciclo. Esto sucederá si sus dirigidos vencen a Blooming en Bolivia por el debut en la Copa Sudamericana y puede romperlo si se imponen contra Racing en Avellaneda.