Por qué Tomás Galván puede quedar libre de River en meses

El volante está en un gran momento después de su regreso por el Vélez de Guillermo donde se potenció.

La victoria de River frente a Belgrano de Córdoba expuso que Tomás Galván fue la figura destacada de los 90 minutos, debido a que participó en gran parte de las jugadas de peligro, pero también por los dos goles que anotó. Un joven que comenzó a tener un rol más que importante dentro del sistema del equipo, sin embargo despierta cierta inquietud porque se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder.

"Tenía muchas ganas de hacer un gol con River y más acá en el Monumental. Por suerte se me dio por dos y ganamos el partido”, expresó el volante tras el partido. Hay que recordar que se incorporó al plantel del Millonario en el último mercado de pases después de un gran paso por Vélez. La decisión fue de Marcelo Gallardo, que lo quiso ver en las prácticas y quedó satisfecho con su desempeño.

Hay que recordar que, desde su debut como jugador profesional, Tomás Galván fue dado a préstamo en varios clubes del fútbol argentino para que pudiera sumar minutos que se le iban a complicar conseguir en River. Esto lo llevó a defender las camisetas de Defensa y Justicia, Colón, Tigre y, por último, Vélez. En este club encontró un nivel de juego más que interesante que le valió una charla para renovación.

De acuerdo con lo que figura en el contrato, el volante está a meses de quedarse con el pase en su poder. Hasta hace poco, la idea del "Millonario" era venderlo para sacar un ingreso económico, pero su rendimiento no solo genera que sea una fija dentro de la formación, sino que los hinchas piden que se quede. Una extensión de contrato que seguramente cuente con una mejora de salarial, además de una cláusula de rescisión bastante elevada para protegerlo.

“Estoy con ganas de renovar. Ya se está hablando, seguramente se dé”, expresó Tomás Galván en charla con Paladar Riverplatense. Una señal más que satisfactoria, debido a que el jugador tiene el interés de quedarse y extender un tiempo más su paso por River. Por otro lado, no hay registro de sondeos formales que amenacen su continuidad. Una noticia más que celebró Eduardo Coudet.

Los dos jugadores a los que Coudet les puso el ojo

Por otro lado, y pensando en las incorporaciones que puedan llegar a darse en el mercado de pases de invierno, se conoció que Eduardo Coudet considera que debe sumar un defensor central de experiencia y un volante que llegue para hacerle cierta competencia en la mitad de la cancha a Aníbal Moreno. Son dos nombres que se encuentran sumando minutos en el exterior y que demandan cierta inversión en dólares para captar sus fichas.

El primer nombre que se conoció es el de Guillermo Maripán, que defiende la camiseta del Torino de Italia. A diferencia de lo que sucede con Giovanni Simeone, el zaguero chileno se encuentra a semanas de quedarse con el pase en su poder. Esto provoca que el “Millonario” tenga cierta facilidad para captarlo, pero deberá ofrecerle un salario atractivo en dólares que lo haga salir del fútbol europeo.

Otro jugador que interesa es Federico Redondo, que está jugando en el Elche de España. “No hubo ningún tipo de contacto”, señaló el periodista Matías Cabezas en su cuenta de X, pero expuso que lo tienen en observación. Hay que recordar que se encontraba en el Inter Miami de Lionel Messi. No obstante, en agosto del 2025, el volante fue transferido por el 50% de la ficha a cambio de una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares.