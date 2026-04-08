¿River quiere a Alejandro Garnacho? La verdad sobre el supuesto interés del Chacho Coudet

Qué hay detrás del supuesto interés de River por Alejandro Garnacho.

En las últimas horas, se corrió el rumor en redes sociales de que River Plate estaría tras los pasos de Alejandro Garnacho, extremo del Chelsea y la Selección Argentina. A pesar de que varios medios se encargaron de repetir la noticia de un supuesto contacto del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet con el entorno del jugador para avanzar con un préstamo tras el Mundial 2026, la posibilidad de que la operación se produzca es nula.

Desde el 'Millonario' se encargaron de desmentir el llamado al ex futbolista del Manchester United, quien tiene contrato hasta 2032 con los 'Blues'. Si bien existe la posibilidad de que abandone la institución londinense en el próximo mercado de pases debido a la falta de continuidad entre los titulares del plantel que dirige técnicamente Liam Rosenior, su llegada al fútbol argentino está lejos de suceder en el corto y mediano plazo.

El presente de Garnacho en Chelsea: qué pasará con el extremo argentino

El paso comenzó en 2025, cuando el club londinense concretó su incorporación desde el Manchester United a cambio de una cifra de más de 50 millones de euros y con un contrato hasta 2032. La llegada del extremo argentino generó expectativas por su desequilibrio, velocidad y proyección, características que lo habían convertido en una de las jóvenes promesas más destacadas de la Premier League.

Garnacho llegó al Chelsea en agosto de 2025, después de haber sido "colgado" en el United por Ruben Amorim.

En sus primeros meses en Stamford Bridge, Garnacho alternó entre la titularidad y el ingreso desde el banco, en un contexto de competencia interna y adaptación a un nuevo sistema de juego. A lo largo de ese período sumó minutos en distintas competiciones, aportando goles y asistencias de manera intermitente, aunque sin lograr todavía una regularidad sostenida que lo consolide como pieza fija del equipo.

No obstante, el paso de los meses expone que el 'Bichito' no resultó ser la promesa que desencadenó su contratación. A lo largo de 37 partidos disputados, se despachó con ocho goles y entregó cuatro asistencias que se reparten en 1935 minutos dentro del campo de juego. “Según el periodista Simon Phillips en su Substack, la directiva del Chelsea está ahora dispuesta a autorizar la salida del extremo”, expresan desde el medio Goal.

Por otro lado, se debe considerar que el club de Londres está pasando por un momento más que particular, en el que debe acomodar sus cuentas, y esto puede provocar que en el próximo mercado de pases se lleven a cabo algunas transferencias. Al parecer, el delantero argentino es uno de los apuntados a vender con el fin de conseguir dinero fresco, reducir la masa salarial y así evitar sanciones por parte de la Premier League como también de la UEFA.

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