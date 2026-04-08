Lo usó poco y nada: por qué Chelsea quiere vender a Garnacho

El delantero argentino podría cumplir menos de un año vistiendo la camiseta del Chelsea.

A menos de un año de haber adquirido la ficha de Alejandro Garnacho, los medios ingleses aseguran que el Chelsea estaría considerando de manera muy seria desprenderse de su ficha en el próximo mercado de pases. Una noticia que se trata de un verdadero golpazo para un jugador que viene de recibir otro al confirmarse que se quedará afuera de la lista de convocados para disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina.

Si se repasa, el delantero argentino se marchó del Manchester United en el mercado de pases del inicio de la temporada 25/26. Esto fue producto de una pelea que había mantenido con el técnico Rubén Amorim, que decantó en que sea marginado del plantel profesional y bajado al de la Reserva. Tras varias idas y vueltas, se logró vender su ficha al conjunto de Londres en una cifra más que considerable que fue de 53 millones de dólares por el 100% del pase.

No obstante, el paso de los meses expone que Alejandro Garnacho no resultó ser la promesa que desencadenó su contratación. A lo largo de 37 partidos disputados, se despachó con ocho goles y entregó cuatro asistencias que se reparten en 1935 minutos dentro del campo de juego. “Según el periodista Simon Phillips en su Substack, la directiva del Chelsea está ahora dispuesta a autorizar la salida del extremo”, expresan desde el medio Goal.

Por otro lado, se debe considerar que el club de Londres está pasando por un momento más que particular, en el que debe acomodar sus cuentas, y esto puede provocar que en el próximo mercado de pases se lleven a cabo algunas transferencias. Al parecer, el delantero argentino es uno de los apuntados a vender con el fin de conseguir dinero fresco, reducir la masa salarial y así evitar sanciones por parte de la Premier League como también de la UEFA.

“El actual modelo de negocio del Chelsea se centra en gran medida en fichar jóvenes promesas con un alto valor de reventa, y parece que él podría ser la última víctima de esta política de rotación constante, en un momento en que el club busca equilibrar sus cuentas”, agregan desde el medio citado. Hasta el momento, el jugador no se ha expresado, pero puede que comience a analizar alternativas de cara a su futuro porque pareciera que su paso por el conjunto azul está a punto de llegar a su fin.

¿Enzo Fernández está a la venta?

Otro jugador que despierta varios comentarios es Enzo Fernández, debido a que sus recientes declaraciones provocaron que Liam Rosenior lo castigara con dos partidos de suspensión por haber “pasado un límite” al señalar que le gustaría vivir en Madrid, España. No es causalidad que estas palabras generaran bastante polémica, debido a que los medios europeos comentan que el Real Madrid lo pretende al volante y buscará ficharlo en el próximo mercado de pases.

“El Chelsea mantiene la intención de mejorarle el contrato a Enzo Fernández a pesar del freno de las negociaciones y del fuerte interés de algunos clubes de la élite de Europa”, manifestó la periodista Veronica Brunati en su cuenta de X (ex Twitter). “Si el jugador decide salir, la postura es clara. No lo dejarán ir por menos de 150 millones de euros”, agregó. Una cifra que lo transformaría en una de las transferencias más caras en la historia del fútbol en caso de que se lleve a cabo. De momento, el conjunto de la capital española se encuentra en la faceta de interés y no ha realizado ningún movimiento de manera oficial.