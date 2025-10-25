Garnacho rompió la racha: el golazo del "Bichito" en el Chelsea

Alejandro Garnacho marcó su primer gol con la camiseta del Chelsea este sábado 25 de octubre. El "Bichito" abrió la cuenta para el equipo de Enzo Maresca con sólo 4 minutos de juego en Stamford Bridge por la novena fecha de la Premier League de Inglaterra. De esta manera, no sólo arrancó el partido como titular ante el Sunderland, sino que además convirtió por primera vez con los "Blues" después de varios cotejos sin inflar la red desde su arribo.

El atacante nacido en España recibió una asistencia por parte de Pedro Neto y encaró hacia el arco rival. Luego de gambetear y dejar en el camino a un defensor rival, el campeón de América con la Selección Argentina y compañero de Enzo Fernández definió para marcar el 1 a 0 parcial, pero poco después la visita llegó a la igualdad. Wilson Isidor empató el cotejo a los 22 de la primera mitad complicando los planes del dueño de casa que quiere acercarse al Arsenal en la tabla de posiciones del certamen doméstico.

El presente de Garnacho en el Chelsea de Inglaterra

El futbolista nacido en España llegó a finales de agosto a los "Blues" y disputó un total de 6 partidos de la mano de Enzo Maresca. Recién contra el Sunderland, casi dos meses después de su arribo, rompió la mala racha y marcó su primer tanto. Cabe destacar que se unió al elenco de Londres después de su paso por el Manchester United donde tuvo rodaje, marcó varios goles y hasta levantó dos títulos siendo clave en el equipo, pero no se fue de la mejor manera.

Según trascendió en distintos medios de comunicación de Inglaterra, el joven extremo se marchó por conflictos internos de conducta e indisciplina. Por ejemplo, en el seno rojo no gustó nada cuando, durante los festejos íntimos por el trofeo de la FA Cup, invitó al youtuber iShowSpeed sin permiso previo para que festejara con los jugadores.

Alejandro Garnacho marcó su primer gol con la camiseta del Chelsea

Los números de Alejandro Garnacho en su carrera

Clubes : Manchester United y Chelsea de Inglaterra.

: Manchester United y Chelsea de Inglaterra. Partidos jugados : 150 (+8 con la Selección Argentina).

: 150 (+8 con la Selección Argentina). Goles : 26.

: 26. Asistencias : 22 (+1 con la Selección Argentina).

: 22 (+1 con la Selección Argentina). Títulos: Copa de la Liga 2022/2023 y FA Cup 2023/2024 con el Manchester United; Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

Lo que se viene para el Chelsea de Garnacho y Enzo Fernández

Después del cruce contra el Sunderland por la novena fecha de la Premier League de Inglaterra, los comandados por Enzo Maresca sueñan con seguir levantando títulos tal como lo hicieron con la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025. El próximo sábado 1° de noviembre desde las 14.30 (hora argentina) visitarán al Tottenham por la décima jornada del certamen doméstico y cuatro días más tarde harán lo propio ante el Qarabag Agdam de Azerbaiyán por el cuarto cruce de la fase inicial de la Champions.

Noticia en desarrollo...