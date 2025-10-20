El picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández.

Wanda Nara es una figura más que mediática en la Argentina. Desde su irrupción en la farándula hasta sus relaciones con Maxi López y Mauro Icardi (así como la polémica que envolvió a las respectivas rupturas), todo movimiento suyo ha estado siempre bajo la lupa de la opinión pública. Esto tiene su parte buena, aunque también su parte mala.

La buena es que le ha permitido tener una gran variedad de trabajos, siendo el más actual su rol como conductora de MasterChef Celebrity. Lo malo, desde luego, es la constante exposición a la que se encuentra sometida. ¿El ejemplo más reciente? La filtración de un mensaje que le habría enviado a Enzo Fernández.

¿Qué le dijo Wanda Nara a Enzo Fernández?

Enzo Fernández junto a Valentina Cervantes.

Según revelo Santiago Sposato en A la Tarde, Wanda Nara "le habría escrito a Enzo Fernández: 'Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés'". El trabajador de prensa relató que el jugador del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina vio "el mensaje de una chica rubia con tilde azul cuando volvió de caminar". ¿La posición que adoptó el deportista? Se lo mostró a Valentina Cervantes, su pareja.

"Va directamente a mostrárselo a Valetina", evidenció el panelista, algo que dejó a muchos en el estudio preguntándose cómo repercutirá esto en las grabaciones de MasterChef Celebrity, teniendo en cuenta que Cervantes es participante del reality que la blonda lleva adelante. Según reportaron varios programas avocados al espectáculo, durante los rodajes de los próximos episodios (que ya no cuentan con Pablo Lescano ni "Roña" Castro, tras la renuncia del primero y la eliminación del segundo, ambos este último domingo) ya hubo problemas debido a esto. ¿Generará esto, de ser fehaciente, la salida de alguna de las dos figuras del caballito de batalla de Telefé para el prime time?