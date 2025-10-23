Ruggeri se cansó de Garnacho y lo atacó por perderse la Selección Argentina: "No es más"

Oscar Ruggeri se cansó de Alejandro Garnacho y lo atacó por su ausencia en la Selección Argentina, lueo de que el delantero no fuera citado por Scaloni.

Oscar Ruggeri volvió a ser protagonista en televisión y esta vez por una dura e inesperada crítica a una de las joyas del fútbol argentino. El campeón del mundo en México 1986 se despachó contra Alejandro Garnacho, jugador de Chelsea, por la falta de humildad que viene teniendo en los últimos meses y que lo llevó a estar ausente de la Selección Argentina.

En el programa F90 de ESPN, Ruggeri, fiel a su estilo, sorprendió a sus compañeros con un fuerte y repentino comentario sobre el exfutbolista de Manchester United. "A Garnacho se le subieron los humos a la cabecita. Desde que se le subieron los humos a la cabecita, no jugó más a lo que venía jugando para la Selección. Le tendrían que hablar los demás, que son figuras... Fijate ahora anda todo tapado para que no lo conozcan”, arrancó el "Cabezón".

Lejos de quedarse con su primera apreciación, el exjugador de Boca y River continuó con su valoración de Garnacho: "¿Hace cuánto se le subieron los humos? ¿Era jugador de Selección y qué pasó? Los jugadores de Selección son jugadores de Selección". Incluso, mencionó que "se agrandó, claro. Lo escuchaba hablar. Alguien le tiene que hablar y ubicar. Es una lástima, se pierde un jugador increíble”.

Para Ruggeri, desde que el nacido en España comenzó a tener reconocimiento en el mundo, su caracter cambió de manera notoria e influyó en el rendimiento futbolístico. “No es más que los demás, no es más que las personas. Sos jugador de fútbol, disfrutá de eso, pero no tenés que estar subido allá arriba, mirar de allá arriba, al pedo. Se pierde un montón de cosas, Mundiales, Copa América y que te llamen a la Selección primero”, agregó el exdefensor de Lanús y San Lorenzo.

A pesar de la crítica, Ruggeri luego bajó los decibeles y elogió el talento de Garnacho. “Cuando comenzó, vos decías ‘che, qué pedazo de jugador, quiere jugar con Argentina’. Después empezó a cambiar. Escuchaba sus declaraciones sobre el juego, como que no lo pueden tocar. Tiene que bajar un poco. Si baja a la tierra, normal, como estaba, lo van a llamar de nuevo (a la Selección), porque jugando es un fenómeno el pibe". "Esas cosas te bloquean. De cuántos pibes de acá dijimos ‘qué lástima, loco’. Bueno, (Ricardo) Centurión. Es de locos”, comentó.

Cabe recordar que "Garna" no fue citado por Lionel Scaloni en las últimas tres convocatorias para la "Albiceleste", dos de Eliminatorias Sudamericanas y la reciente en fecha FIFA, y sus chances de ingresar en la lista del Mundial 2026 parecen cada vez más difícicles. Si bien salió del "United" para tener más protagonismo, no tuvo minutos en la victoria del miércoles del Chelsea sobre el Ajax, por Champions League y deberá luchar por ganarse un puesto.

El palazo de Ruggeri al padre de Lamine Yamal

Por otro lado, el exfutbolista de Real Madrid aprovechó el micrófono de ESPN para arremeter contra Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, estrella del Barcelona. “El padre no tiene que entrar al estadio, yo lo dejo afuera. ¿Que es alegre? Le está cagando la vida al pibe, no es que lo está ayudando. El pibe juega muy bien, pero el papá le está haciendo muy mal”, comenzó el excentral sobre el polémico padre, que tiene apariciones públicas continuas en España. Y finalizó: “El papá no es el jugador, el papá tiene que acompañarlo y cuidarlo, no declarar. Declara más el papá que el pibe. ¿Que el pibe no ayuda mucho? Y qué querés, si va a la casa y, ¿vos viste las cosas que dice el padre? ¿Que igual va a ganar mucho? Qué sabés qué va a ganar”.