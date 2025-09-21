"Imbécil": la durísima canción de los hinchas de Manchester United vs. Alejandro Garnacho

La furia de los hinchas de Manchester United contra Garnacho en Old Trafford.

Los hinchas de Manchester United liquidaron a Alejandro Garnacho con una durísima canción en Old Trafford, donde el extremo de 21 años de la Selección Argentina se presentó por primera vez luego de su polémica salida rumbo a Chelsea en el último mercado de pases. Si bien el atacante fue al banco de suplentes del cuadro de Londres y ni siquiera ingresó, se llevó el maltrato de los aficionados locales en el resonante choque por la quinta fecha de la Premier League 2025-2026.

El equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim derrotó por 2-1 al elenco del italiano Enzo Maresca, aunque ello pasó totalmente a un segundo plano para el "Bichito". Es que lo que más le dolió al delantero fue el desubicado grito de los fanáticos de los "Diablos Rojos", quienes en su momento lo querían por los 144 partidos oficiales y 2 títulos en los que participó con esa camiseta. Con Lisandro Martínez todavía recuperándose de la lesión, el único argentino del Seleccionado que jugó fue Enzo Fernández para la visita.

La canción de los hinchas de Manchester United vs. Garnacho: "No tiene cerebro"

“¿Quién es ese imbécil de Argentina? Ese maricón que se apropia del dinero... Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos”, atacaron violentamente los fans locales a "Garna" en el "Teatro de los sueños" en Inglaterra. Mientras tanto, el jugador nacido en Madrid (España) se retiraba con la campera de Chelsea puesta, con la capucha y el rostro tapado por el frío y la lluvia que caía en ese momento. Si bien Enzo Fernández miró sorprendido hacia una de las tribunas locales en ese instante, el "Bichito" decidió no responderles.

¿Por qué Garnacho se fue mal de Manchester United?

De acuerdo con diversos medios de comunicación de Inglaterra, el joven extremo se marchó por conflictos internos de conducta e indisciplina. Por ejemplo, en el seno rojo no gustó nada cuando, durante los festejos íntimos por el trofeo de la FA Cup, invitó al youtuber iShowSpeed sin permiso previo para que festejara con los jugadores.

Además, publicaron que como Amorim no lo tenía en cuenta, sus actitudes en los entrenamientos y en las concentraciones no eran las mejores: siempre estaba con mala cara, ofuscado y sin la intensidad necesaria en las prácticas. Por lo tanto, desde Old Trafford decidieron que lo mejor para todas las partes era venderlo: si bien le habían pedido 70 millones de euros a Napoli de Italia en enero, finalmente se marchó por unos 46 millones de euros a Chelsea.

Los números de Garnacho en Manchester United