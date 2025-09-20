El tremendo gol de lujo de una de una joya que se destaca en italia y que Scaloni mira para la Selección Argentina.

Un jugador que observa Lionel Scaloni para la Selección Argentina fue protagonista con un impactante gol de lujo, en la Serie A de Italia. Se trata de Santiago Castro, delantero surgido de Vélez Sarsfield, que se destaca en el Bologna y sueña con estar en el Mundial 2026.

En la victoria 2 a 1 del "Rossoblù" ante el Genoa, correspondiente a la fecha 4 del torneo italiano, Castro fue determinante para el conjunto de la capital de la región Emilia-Romaña, con una acción que deja en manifiesto toda su categoría y repertorio dentro del área.

A los 73 minutos, cuando los genoveses vencían 1 a 0 con gol de Mikael Egill Ellertsson, el centrodelantero apareció para darle ilusión a su equipo. Tras un gran desborde de Nicolò Cambiaghi por la izquierda y un centro al corazón del área, Castro, de espaldas al arco, realizó un taco formidable para darle la igualdad momentánea al Bologna.

Con este tanto, el futbolista, de 21 años, convirtió el primero de la temporada en el campeonato italiano, donde ya tenía una asistencia. Luego, a los 99 minutos, su conjunto llegó a la victoria en la última jugada con el gol de Ricardo Orsolini, que redundó en el segundo triunfo del torneo y alcanzó los 6 puntos en la tabla.

Cabe recordar que Castro fue convocado por Scaloni por primera vez en marzo pasado, cuando la "Albiceleste" enfrentó a Uruguay y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. Si bien no llegó a debutar por un golpe en el tobillo en aquel momento, es uno de los centroatacantes que tiene chances de estar en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Los números de Santi Castro en su carrera, entre Vélez y Bologa

Partidos: 121.

Goles: 20.

Asistencias: 12.

Quién es Santiago Castro, el delantero que podría estar en el Mundial 2026 con Argentina

Santiago Tomás Castro nació el 18 de septiembre de 2004 en San Martín, Buenos Aires. A sus 20 años, este delantero de 1,79 metros ya muestra cualidades que lo distinguen como un atacante prometedor con proyección internacional. Su camino profesional comenzó en Vélez Sarsfield, donde debutó oficialmente el 3 de agosto de 2021 contra Atlético Tucumán, cuando apenas tenía 16 años de edad, ingresando por Juan Martín Lucero en los minutos finales del encuentro.

Si bien su debut fue con 17 años, tuvo que esperar aproximadamente dos años para consolidarse como titular en el equipo de Liniers. El 2023 marcó un punto de inflexión en su carrera, cuando se convirtió en pieza clave para salvar a Vélez del descenso tras una crisis institucional. Su aporte fue determinante: seis goles en la Copa de la Liga y un total de siete tantos que lo posicionaron como el máximo artillero del club en esa temporada, mostrando no solo su capacidad goleadora sino también su madurez para afrontar situaciones de alta presión.

Las principales cualidades del delantero son la potencia física, velocidad y definición, características que lo asemejan a referentes como Lautaro Martínez, a quien él mismo señala como su mayor inspiración futbolística. "Soy un delantero potente. Lautaro Martínez es el jugador que más me inspira. Nos parecemos físicamente", declaró Castro cuando fue presentado en Bologna, confirmando la influencia del capitán del Inter de Milán en su estilo de juego. Esta similitud no solo se refleja en aspectos técnicos sino también en la mentalidad competitiva que muestra dentro del campo.

Después de su destacada etapa en Vélez, donde disputó 65 partidos oficiales y anotó 9 goles, el atacante dio el salto al fútbol europeo a finales de enero de 2024. El Bologna de Italia adquirió sus servicios por aproximadamente 10 millones de dólares, una cifra considerable que refleja las expectativas depositadas en su potencial. Su adaptación al calcio ha sido sorprendentemente rápida, convirtiéndose en uno de los atacantes más productivos de la Serie A en su primera temporada completa con 10 goles y 7 asistencias en 38 partidos, exhibiendo personalidad y liderazgo a pesar de su juventud.