Ruggeri destruyó a un jugador de River por una situación del campo de juego

Ruggeri le pidió a Portillo más inteligencia por su roja

Una de las palabras autorizadas para dar una opinión sobre lo que sucede con River en el campo de juego es Oscar Rugerri, que fue campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental. El ex defensor no dudó en pegarle a uno de los últimos refuerzos que llegó en el mercado de pases porque entiende que todavía no comprendió en el club que se encuentra. En simple términos, le sugirió que tenga un poco más de "viveza" para jugar.

La derrota ante Rosario Central expuso que el "Millonario" no culminó con los once jugadores en cancha, debido a que Juan Carlos Portillo se fue expulsado. Una decisión que nació después de acumular dos tarjetas amarillas por faltas contra Ángel Di María. Su salida condición de gran manera a la idea de juego y esto provocó que Marcelo Gallardo tenga que cambiar sus planes.

“¿Qué iba a ser Di María ahí? Sabemos que Di María es zurdo, si lo acompaña ahí no puede hacer nada con la zurda. Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar. ¿Cómo vas a justificar la amarilla? Iban 30 minutos, en un partido como ese, no te podés quedar con uno menos”, expresó Oscar Ruggeri en ESPN.

Marcelo Gallardo también fue crítico

La mirada del "Cabezón" Ruggeri es uno que coincide con la reflexión que Marcelo Gallardo hizo trascender en la conferencia de prensa. Si bien, no uso las mismas palabras, el entrenador de River le mandó un claro mensaje a sus jugadores para que salgan más concentrados al campo de juego y así reducir la presencia de tarjetas que pueden pensar un verdadero dolor de cabeza con el paso de los minutos.

“Es difícil porque las pulsaciones van a mil, yo fui futbolista y sabés que hay situaciones que te sacan. Eso genera impotencia y hay que calmar, ser inteligentes ahí, saber, aunque es difícil, tener templanza para no pasarse de rosca“, señaló. "Hay que hablar y ser inteligente, el jugador asimila, entiendo que están a mil, pero en partidos calientes hay que ser inteligentes, intentar tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, creo que es incómodo tener que jugar con un hombre menos y eso hace que suframos las consecuencias, hay que aprender“, agregó.

Esto se vincula de manera directa con los registros que River tiene en lo que va de la temporada, debido a que sufrió la expulsión de 10 jugadores. La lista expone a Enzo Pérez, Santiago Simón, Kevin Castaño, Lucas Martínez Quarta x2, Gonzalo Montiel, Giuliano Galoppo, Marcos Acuña, Maximiliano Salas y Juan Portillo.

¿Hay un pedido por Salas?

Por otro lado, River inició gestiones formales ante la AFA para que la sanción a "Maxi" Salas de dos partidos sin poder minutos pueda ser reducida a uno solo y así de estar forma tenerlo disponible para jugar contra Sarmiento. Se estima que el organismo responderá entre el miércoles y el jueves. Hay que recordar que lo expulsaron contra Riestra, después de haber insultado a uno de los jueces de línea.