Ruggeri derrapó en vivo en ESPN para defender a Francella: "Boludos"

Oscar Ruggeri fue protagonista de un nuevo hecho polémico en ESPN F90 junto a Sebastián "Pollo" Vignolo, en el que defendió a Guillermo Francella de las críticas recibidas. Con un comentario completamente fuera de contexto, ya que recientemente había culminado un segmento futbolero en el ciclo, el campeón del mundo con la Selección Argentina derrapó y apuntó, sin filtro, contra quienes cuestionaron al actor de Homo Argentum, estrenada el pasado jueves 14 de agosto en todos los cines. Por supuesto, los dichos del exfutbolista rápidamente trascendieron.

Instantes después de "Las perlas del 'Negro' Bulos", el exjugador de Boca Juniors y River Plate deslizó un mensaje picante para quienes cuestionaron al artista a través de las redes sociales. El protagonista de la película en la que personaliza a 16 "tipos de argentinos", de hecho visitó el estudio de la señal de Disney semanas atrás para presentar el mencionado film pero el "Cabezón" no estuvo. Sin embargo, se encargó de dejar su opinión al aire y con un insulto incluido.

El derrape de Ruggeri para defender a Francella que alarmó al Pollo Vignolo

"Saludos a Francella, no estuve justo que estuvo acá... Sos muy grande, Francella. Boludos hay por todos lados", esbozó el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. Al conductor le costó conectar con su compañero al aire y alcanzó a decir irónicamente: "Bueno, cerrando suavecito...", mientras que Marcelo "Cholo" Sottile agregó con sarcasmo que "nadie está hablando de eso". Por supuesto, el comentario no pasó para nada desapercibido en las redes sociales, teniendo en cuenta todo lo que se generó en torno al film del actor que sigue dando que hablar.

La reciente visita de Francella a ESPN F90

Cabe destacar que el protagonista de Homo Argentum dijo presente tan sólo unos días atrás en el programa para presentar su película y también hablar del presente de Racing. A lo largo de la entrevista le preguntaron sobre el equipo de Gustavo Costas y hasta tuvo que "actuar" en vivo con un relato del gol de Roger Martínez en la final de la Copa Sudamericana 2024 que la "Academia" ganó en Paraguay contra Cruzeiro. Es que uno de los 16 personajes que interpreta es justamente de un relator de fútbol en un partido trascendental de la Selección Argentina y los periodistas le pidieron que haga lo propio con el tanto del colombiano que selló el 3 a 1 en La Nueva Olla.

Guillermo Francella durante la entrevista en ESPN F90

Los números de Ruggeri como jugador: clubes donde jugó y títulos que ganó a lo largo de su carrera