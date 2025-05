Manuel Adorni y una afirmación sorpresiva sobre quién será su reemplazante en la Vocería del Gobierno.

Manuel Adorni es el actual Vocero del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, también participará en las Elecciones Legislativas 2025, por la Ciudad de Buenos Aires, y es por eso que (en caso de alcanzar el porcentaje necesario) en diciembre deberá dejar su cargo para cumplir nuevas funciones. En ese sentido, fue el propio candidato quien habló sobre su posible sucesor y sorprendió: "Ruggeri".

En diálogo con Deja Vu, Manuel Adorni fue consultado sobre quiénes serían sus candidatos favoritos para reemplazarlo en la Vocería. Para evitar conflictos, el postulante de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires comenzó diciendo: "¿Quién me gustaría? Pero que no van a ser, para que no se arme lío".

Resaltando que será Javier Milei quien tenga la última palabra, Adorni destacó que el Presidente "va a tomar" su sugerencia y lanzó: "Te tiro un random: Ruggeri es un tipo que me gustaría, si le das los elementos te puede defender cualquier cosa".

"De la Vocería hicimos un esquema novedoso. ¿Qué cosa es más aburrida que escuchar a un funcionario del Gobierno? No te digo que se mueren por verme, pero es más entretenido. Alfredo Casero me (también) parece bien", cerró Manuel Adorni, dejando en claro cuáles serían sus candidatos predilectos para sucederlo en el cargo.

Milei y Adorni cerrarán la campaña en Ciudad de Buenos Aires

El presidente Javier Milei participará del cierre de campaña del vocero de la Presidencia y candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad (LLA), Manuel Adorni, para las elecciones porteñas del domingo 18 de mayo.

El acto de cierre de campaña será el miércoles 14 de mayo a las 17.30 en Parque Mitre, en avenida del Libertador al 1560. "Viva la libertad, carajo", escribió Milei en el tuit de anuncio.

A la par del mensaje, el Presidente de la Nación compartió un video promocional del acto. En el mismo, se los vio juntos durante una recorrida por la Ciudad, y se mostró un fragmento en el que el libertario expresó: "Si quieren un verdadero cambio, ese cambio es con Adorni. Viva la libertad, carajo".

Milei y Adorni cerrarán la campaña en Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de acompañarlo en el acto de cierre de campaña, Milei no votará por Adorni en las elecciones del domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, desdobladas de las nacionales del 26 de octubre. El motivo del faltazo es que el Presidente estará en Roma para participar de la asunción del papa León XIV, elegido el jueves pasado tras casi dos días de Cónclave. Tampoco votará por Adorni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien acompañará al jefe de Estado en el viaje.