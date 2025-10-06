River se complicó solo en la tabla anual y ¿se queda sin Libertadores 2026?

River se complica para la Libertadores 2026

La noche del domingo expuso que River encontró nuevamente la derrota en el Torneo Clausura porque no pudo superar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Un marcador que genera un impacto en lo que son las posiciones de la tabla anual, que define a los clasificados a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Algo que comienza a preocupar a Marcelo Gallardo y los hinchas.

“Estábamos bien hasta la expulsión que nos condicionó. Jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte. Tenemos que ser más inteligentes, corregir eso porque nos viene pasando”, expresó el entrenador en conferencia de prensa. No es ninguna casualidad que en los últimos partidos del "Millonario" se hayan registrado expulsiones. Además, se debe sumar que en el certamen ya coleccionó tres derrotas de manera consecutiva.

¿Cómo está en la tabla?

Hasta hace unas fechas, River se encontraba primero con tres puntos de diferencia sobre sus competidores pero todo cambió al coleccionar tres derrotas seguidas: Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central. Si se repasa, los dirigidos por Marcelo Gallardo se encuentran terceros con 49 unidades, mientras que Boca quedó segundo con 50 y el Canalla se ubica en la cima con 53 además de que debe un partido.

La ubicación del "Millonario" señala que puede ingresar a la Copa Libertadores pero lo hará desde la Fase de Repechaje que lo obliga a disputar dos series mano a mano antes de sumarse al sorteo de los grupos. Algo que impactará de manera directa en la pretemporada porque la acotará y acelerar mucho más la contratación de refuerzos con lo difícil que es. Sin embargo, el armado del certamen local expone que todavía quedan cinco fechas para mejorar su posición y uno de esos partidos es ante Boca, que se trata de un rival directo.

La Copa Argentina es una obligación

Por otro lado, la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina expone que River se encuentra a dos partidos de quedar con un título en la vigente temporada. Para los hinchas se trata de una gran oportunidad porque los demás equipos no deberían presentar problemas, pero los jugadores deben mejorar su rendimiento y aprovechar las oportunidades de gol para que la coronación sea posible.

Además el campeón del certamen se quedará con un boleto de acceso directo hacia la Fase de Grupos de la Copa Libertadores de la temporada 2026. No obstante, el "Millonario" primero tiene que superar a Independiente Rivadavia, que se presentará a jugar con la ilusión de consagrarse por primera vez en su historia. Del otro lado de la llave se encuentra Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors que buscan clasificar al torneo internacional para recibir un cheque de 3 millones de dólares.