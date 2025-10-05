Sorpresa: River compra a un jugador por 4 millones de dólares

Sonríe Gallardo: River asegura a una de sus figuras por cuatro millones de dólares.

River Plate sorprendió este domingo y desembolsará cuatro millones de dólares por un futbolista. A horas del duelo frente a Rosario Central en Arroyito por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, el 'Millonario' compró a un integrante del plantel de Marcelo Gallardo, quien tuvo un gran desempeño desde su llegada al club. De esta manera, se hizo con la totalidad del pase de Giuliano Galoppo, a préstamo desde Sao Paulo de Brasil, y lo incorpora de forma definitiva al equipo.

El volante con pasado en Banfield llegó a principios de año proveniente del conjunto brasileño cedido por un año; durante este período, demostró un gran nivel y llegó a convertir 7 goles en 28 partidos disputados. Tras alcanzar los objetivos deportivos estipulados en su préstamo al cuadro de Núñez desde el 'Tricolor', el porteño de 26 años activó automáticamente su cláusula de compra. Como parte de este acuerdo, Sao Paulo adquirirá la ficha del lateral izquierdo Enzo Díaz.

Galoppo se queda en River: qué objetivo cumplió el volante con pasado en Sao Paulo

La cláusula del acuerdo entre River y el cuadro paulista por la cesión del mediocampista ofensivo indicaba que debía disputar la mitad de los partidos del año para que el 'Millonario' pudiera comprar el 60% de su pase por una suma de 3.2 millones de dólares. Ya ejecutada esta opción, su contrato se extenderá hasta 2028: así, el 'Muñeco' se asegura que, al menos por los próximos tres años, puede contar con uno de los mediocampistas de mejor presente en el equipo.

En un año irregular para el conjunto de Núñez, el futbolista surgido de las inferiores del 'Taladro' fue uno de los puntos altos. A pesar de que no destaca por su tenencia de pelota, sí supo aprovechar una gran virtud que tiene: llegar con peligro al área rival y ser una opción más en la faceta ofensiva. En los 28 encuentros que jugó hasta el momento, anotó siete goles de los cuales cinco fueron en el Clausura; en este certamen, es el máximo goleador del equipo y el segundo de toda la competición, solamente debajo de Ronaldo Martínez de Platense.

El ex Banfield convirtió siete goles desde su llegada al 'Millonario': uno por Copa Libertadores, cinco en el Torneo Clausura y el restante por Copa Argentina.

Los números de Galoppo en River

28 partidos disputados.

7 goles.

Una asistencia.

Sin títulos obtenidos.

¿Cuándo y dónde jugará River vs. Independiente Rivadavia?

La fase de cuartos de final de la Copa Argentina se encuentra definida, después de que River le ganara por 1-0 a Racing con gol de Maxi Salas antes de los 10 minutos de juego y en la semifinal deberá medir fuerzas contra Independiente Rivadavia. Un equipo que sueña con dar su primera vuelta olímpica a nivel nacional.

El certamen se encuentra en condiciones de presentar a Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, el conjunto mendocino y al Millonario como los cuatro candidatos a quedarse con el título. Uno que no es para nada menor, porque la AFA decidió darle al campeón un boleto de acceso directo a la Fase de Grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Algo que permite un ingreso base de 3 millones de dólares por tan solo haber clasificado.

En lo que respecta al partido de River frente a Independiente Rivadavia, los 90 minutos quedarían reservados para finales de octubre. Hay una fecha tentativa que sería la del 23 con el fin de aprovechar el parate del fin de semana debido a la presencia de las elecciones nacionales que se van a desarrollar durante el domingo 26. De esta manera, los dos equipos pondrían lo mejor en el campo de juego.