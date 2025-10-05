River Plate vs Rosario Central por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate buscará recuperarse de su racha negativa en el campeonato local cuando visite a Rosario Central este domingo en el Gigante de Arroyito, en un duelo clave por la fecha 11 del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo, que viene de clasificar a semifinales de la Copa Argentina tras vencer 1-0 a Racing, deberá afrontar este compromiso apenas tres días después, ante un Canalla que lidera la tabla anual con 50 puntos y tiene como principal figura a Ángel Di María, quien atraviesa un excelente momento bajo la dirección de Ariel Holan.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Rosario Central, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Rosario Central?

El partido entre River Plate y Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura se jugará este domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 21:15 horas (hora argentina) en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Yael Falcón Pérez.

El Millonario llega a este compromiso arrastrando una racha negativa en el campeonato local, con dos derrotas consecutivas que complicaron sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron ante Atlético Tucumán en el José Fierro y posteriormente frente a Deportivo Riestra en el Monumental, resultados que los obligaron a depender de la Copa Argentina como vía más directa a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, la clasificación a semifinales de la Copa Argentina lograda el jueves ante Racing por 1-0, con gol de Maximiliano Salas, otorgó un respiro importante al conjunto riverplatense. En la tabla anual, River se ubica segundo con 49 puntos, apenas a un punto de su rival de este domingo, Rosario Central, que lidera con 50 unidades en zona de clasificación directa a la Libertadores. La diferencia con Boca, que ocupa el mejor puesto de Copa Sudamericana, es de apenas dos puntos.

A pesar de la ajustada agenda y el desgaste físico, Gallardo no planea realizar grandes rotaciones para este encuentro, priorizando la importancia del mismo en la pelea por la tabla anual. El entrenador deberá lidiar con la baja obligada de Maximiliano Salas, quien vio la roja en la derrota ante Deportivo Riestra por exceso verbal hacia uno de los jueces de línea, y la casi confirmada ausencia de Enzo Pérez por lesión. Miguel Ángel Borja aparece como el candidato principal para ocupar el lugar del suspendido en la delantera.

Por su parte, Rosario Central atraviesa un momento formidable en el fútbol argentino. El Canalla, bajo la dirección técnica de Ariel Holan y con Ángel Di María como principal estandarte, viene de golear 3-0 a Gimnasia como visitante en la última jornada del Torneo Clausura. Este resultado les permitió sumar 15 puntos en 9 partidos disputados, ubicándose sextos en la Zona A, aunque con un partido pendiente correspondiente a los segundos 45 minutos ante Sarmiento.

El gran desempeño del equipo rosarino se refleja especialmente en la tabla anual, donde Central lidera con 50 puntos en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Este liderazgo los posiciona exactamente un punto por encima de River, su rival de este domingo, lo que añade una dosis extra de tensión a un encuentro que ya de por sí resulta crucial. La única baja confirmada para el Canalla es la de Carlos Quintana, quien se perderá lo que resta del campeonato tras ser operado de una grave lesión en el tobillo.

El duelo adquiere una trascendencia máxima en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Una derrota de River ante el Canalla, sumada a una eventual victoria de Boca ante Newell's, podría relegar al Millonario al tercer lugar de la tabla anual, sitio que otorga la clasificación a la fase 2 de la Libertadores, instancia donde el Xeneize quedó eliminado ante Alianza Lima a principios de este año. Por el contrario, una victoria le permitiría a River alcanzar a Central en la cima y mantener viva la posibilidad de clasificar directamente a la fase de grupos del torneo continental.

Formaciones probables de Rosario Central y River Plate

El técnico de Rosario Central, Ariel Holan, realizará una sola variante obligada en su once titular para este encuentro. Tras la grave lesión en el tobillo que requirió cirugía, Carlos Quintana quedó descartado para lo que resta del campeonato, representando una baja sensible para la zaga central del Canalla. El uruguayo Facundo Mallo ingresaría en su lugar para formar dupla defensiva junto a Juan Cruz Komar.

Esa sería la única modificación de Holan respecto al equipo que goleó a Gimnasia, manteniendo el esquema que viene dándole excelentes resultados en el plano local. Ángel Di María continuará con libertad como enganche, acompañado por los costados por Enzo Copetti y Jaminton Campaz, mientras que Alejo Véliz se mantendrá como referencia de área. Jorge Broun atajará en el arco canalla, protegido por una línea de cuatro con Emanuel Coronel por la derecha y Agustín Sández por la izquierda.

Del lado de River Plate, Marcelo Gallardo deberá hacer un cambio obligado por la suspensión de Maximiliano Salas y evaluará posibles variantes teniendo en cuenta el desgaste de sus futbolistas tras el partido del jueves ante Racing por Copa Argentina. El autor del gol ante su exequipo no formará parte del once inicial debido a que vio la roja en la derrota frente a Deportivo Riestra por exceso verbal. Teniendo en cuenta que Facundo Colidio fue una de las figuras del duelo ante Racing, el ingreso más probable es el de Miguel Ángel Borja como compañero de ataque.

En defensa, el DT evaluará a tres futbolistas que fueron titulares el jueves: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta podrían quedarse afuera si muestran signos de desgaste en estas horas. Sus lugares podrían ocuparlos Fabricio Bustos, Milton Casco y Paulo Díaz respectivamente. En el mediocampo, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño también estarán bajo la lupa. Si no están al cien por ciento físicamente, Gallardo tiene como opciones al juvenil Agustín de la Cuesta, Ignacio Fernández o Santiago Lencina. Juan Fernando Quintero, quien jugó apenas 45 minutos ante Racing, iría desde el arranque para enlazar el mediocampo con el ataque.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Miguel Ángel Borja.

Rosario Central vs River Plate: Ficha técnica