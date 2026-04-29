Lanús se hizo fuerte en la Fortaleza y se quedó con un triunfo clave en la Copa Libertadores: goles y resumen

Lanús derrotó a Liga de Quito de Ecuador por 1 a 0 en un encuentro en el que fue ampliamente superior y que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Cardozo, a los 28 minutos de la segunda mitad. El triunfo deja al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el segundo lugar del grupo con seis unidades, mientras que la visita encabeza la zona con la misma cantidad de puntos, pero mayor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar la altura del Always Ready boliviano, el martes 5 de mayo a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano jugará como visitante con Mirassol de Brasil, el jueves 7 a partir de las 19:00. El primer acercamiento fue del local, a los cuatro minutos del primer tiempo, con una recuperación alta y posterior remate desde el costado derecho del extremo Eduardo Salvio, aunque su tiro salió a las manos del arquero Gonzalo Valle.

El “Granate” se acercó al arco rival con una jugada parecida tan solo cinco minutos más tarde, con un nuevo remate lejano desde la banda derecha de Salvio, que Valle despejó hacia su costado derecho. La llegada más clara del primer tiempo fue de Lanús, a los 30 minutos del primer tiempo, con un control y remate de volea del enganche Marcelino Moreno a algunos metros del borde del área, aunque su tiro dio en el travesaño.

Cuatro minutos más tarde, un tiro libre cerca del vértice derecho del área fue ejecutado por Salvio, con un remate que dio en la barrera y se fue desviado por el poste izquierdo del arquero rival. La visita tuvo su primera llegada del encuentro a los 14 minutos de la segunda mitad, con un remate bajo al primer palo del delantero brasileño Deyverson, desde el costado izquierdo, que fue detenido por el arquero Nahuel Losada.

A los 27 minutos, un pase largo le llegó a Deyverson, que dejó picar la pelota y remató de volea desde una posición lejana, con un tiro que se fue ancho por el palo derecho del arquero local. El “Granate” abrió el marcador a los 28 minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo de Marcelino Moreno para la llegada de Agustín Cardozo, que apareció libre de marca y definió de volea, con el borde interno del pie, para poner la pelota contra el palo y marcar el 1-0.

En 34 minutos de la segunda etapa, Yerlin Quiñonez avanzó por izquierda, recortó hacia adentro y remató con potencia buscando el ángulo derecho de Losada, aunque el defensor José Canale puso la cabeza para desviar la pelota.

Cuatro minutos después, Moreno recibió en la medialuna del área y buscó el segundo palo, con un tiro a media altura que Gonzalo Valle pudo despejar al córner.