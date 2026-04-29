Más de 70 demócratas instan a Trump a mantener el veto a los automóviles chinos en EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos eléctricos chinos estacionados en el megapuerto de Chancay, mientras los fabricantes de automóviles chinos ganan terreno frente a las marcas tradicionales en el mercado sudamericano de vehículos eléctricos, en Chancay, Perú

Más de 70 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos instaron el martes al presidente Donald Trump ‌a que no permita a ‌los fabricantes de automóviles chinos fabricar o vender automóviles en Estados Unidos.

Los legisladores, encabezados por los representantes Debbie Dingell y Ro Khanna, instaron a Trump a mantener una prohibición que cuenta con el firme respaldo de fabricantes de automóviles estadounidenses y extranjeros, así como de otros grupos del sector.

Tres senadores demócratas hicieron una presión similar este ​mes, antes de la ⁠cumbre prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping ‌en mayo.

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"No debemos ceder la industria automovilística estadounidense a ⁠un competidor estratégico que busca el dominio ⁠mundial", afirmaron los legisladores en una carta.

"Le instamos a que adopte medidas claras y decisivas para garantizar que no se permita a los ⁠fabricantes de automóviles chinos entrar en el mercado de Estados ​Unidos en ninguna capacidad".

El Gobierno del anterior presidente ‌de EEUU, Joe Biden, impuso en ‌enero de 2025 una normativa de amplio alcance que prohíbe ⁠de hecho a los fabricantes de automóviles chinos vender turismos en Estados Unidos, alegando motivos de seguridad nacional relacionados con la capacidad de los vehículos para recopilar datos sensibles sobre los propietarios estadounidenses.

Los ​automóviles chinos ‌también se enfrentan a aranceles elevados, pero los consumidores estadounidenses se han interesado más por estos vehículos, según muestran encuestas recientes.

En un comunicado, la Embajada de China en Washington instó a Estados Unidos a "dejar de forzar el concepto de ⁠seguridad nacional, poner fin a las medidas discriminatorias y excluyentes y proporcionar un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio".

La Casa Blanca respondió: "Si bien el Gobierno trabaja constantemente para garantizar una mayor inversión en el resurgimiento industrial de Estados Unidos, cualquier idea de que comprometeríamos nuestra seguridad nacional para lograrlo es infundada y falsa".

En enero, Trump dijo que estaba abierto a ‌que los fabricantes de automóviles chinos construyeran vehículos en Estados Unidos.

"Si quieren venir, construir una planta y contrataros a vosotros, a vuestros amigos y a vuestros vecinos, me parece estupendo, me encanta", dijo ante el Detroit Economic Club.

El mes pasado, las asociaciones del sector automovilístico que representan ‌a casi todas las grandes empresas del sector instaron al Gobierno de Estados Unidos a mantener fuera a los fabricantes de automóviles chinos.

El senador republicano ‌Bernie Moreno, de ⁠Ohio, dijo que propondría una ley para cerrar el mercado estadounidense de modo que "nunca se dé una situación ​en la que un automóvil chino entre en nuestro mercado, ya sea en cuanto a hardware, software o asociaciones".

Con información de Reuters