La rompió en Boca, rechazó a Real Madrid para seguir y hoy es ídolo: "Me quedo"

Una de las grandes leyendas de la historia de Boca Juniors reveló un hecho desconocido acerca de su carrera mientras se desempeñaba en el "Xeneize". Se trata de Ángel Clemente Rojas, emblemático delantero de la institución que a sus 81 años habló con El Canal de Boca y contó que le dijo que "no" al Real Madrid. Por supuesto, sus declaraciones no pasaron para nada inadvertidas en el mundo "Azul y Oro" teniendo en cuenta que es uno de los ídolos.

El día que Ángel Clemente Rojas le dijo que "no" al Real Madrid jugando en Boca

"Yo me quedo en Boca, nunca en la vida me arrepentí", declaró "Rojitas" acerca de aquel momento cuando el mismísimo Alfredo Di Stéfano como DT lo pidió para el "Merengue". De hecho, contó que esto sucedió en 1964 -un año después de su debut en el club- cuando ganaron la Copa Mohammed V y se quedaron con la victoria por 2 a 1 con dos goles suyos. A su vez, aseguró que después de dar la vuelta olímpica y la fiesta se fue a dormir junto con Antonio Rattín -a quien destacó casi como un padre- y recordó el díalogo que tuvo en ese instante.

"Ya estando en la pieza me golpean la puerta. 'Llama Di Stéfano. Te está esperando el presidente de ellos', ¿Sabe lo que le dije? Nah, yo me quedo en Boca", esbozó Rojas sobre aquella decisión que sin dudas lo marcó para siempre. Es que, antes de su partida a préstamo a Deportivo Municipal de Perú y su posterior arribo a Racing de Avellaneda dejó su huella ganando cinco campeonatos locales y el mencionado trofeo. Hoy, 72 años después de aquella decisión clave de su carrera, "Rojitas" lo recordó reafirmando su amor por los colores "Azul y Oro".

Rojas habló sobre el presente de Boca

El exjugador del "Xeneize" se refirió a la actualidad del equipo de Claudio Úbeda y los llenó de elogios destacando a varias figuras. "Me gusta, ha mejorado mucho. Boca es otra cosa, las cosas le salen bien porque juegan bien. Lo que pasa es que los chicos no estaban bien. En poco tiempo se pusieron todos bien, vino el 5 (Leandro Paredes) que es un fenómeno, vino (Santiago) Ascacíbar, el chico que tiene 18 años (Tomás Aranda), el Changuito (Exequiel Zeballos) y (Miguel) Merentiel"

Por otro lado, el ídolo habló de Juan Román Riquelme y su gestión en el club recordando también su etapa como jugador: "Ahora está bien Román. El club está bárbaro, muy lindo. Y lo más lindo es cómo está con el fútbol él, que está re contento. Es un muchacho bárbaro que fue un grande como jugador, se lo ganó. Es un fenómeno como persona y como jugador. Yo me quiero sacar una foto con él".

Ángel Clemente Rojas y el día que rechazó jugar en el Real Madrid para quedarse en Boca

Los números de Rojas en Boca