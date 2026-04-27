El refuerzo en el arco que Úbeda convocó en Boca ante Cruzeirov

El entrenador decidió sumar un tercer arquero a la lista de convocados para viajar a Brasil.

Uno de los problemas que Boca debe atravesar en la recta final de la primera parte de la pretemporada es afrontar la ausencia de Agustín Marchesín, debido a que no estará disponible por un largo tiempo. Es por ello que Claudio Úbeda tomó una decisión más que importante, porque sumó una nueva cara al plantel y que se encontrará a disposición para sumar minutos frente a Cruzeiro en la Copa Libertadores.

“Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha por la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, expresó hace unos días el Departamento Médico de Fútbol Profesional en las redes sociales de la institución. Se menciona que tendrá un tiempo de 10 meses para quedar en óptimas condiciones y así sumar minutos sin riesgo alguno de volver a lesionarse.

Por ende, la previa del tercer partido en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda consideró que van a ser necesarios los servicios de Fernando Rodríguez, de 21 años y que tiene contrato firmado de manera profesional hasta diciembre del 2028. Es la primera vez que tiene la oportunidad de sumarse a una delegación del primer equipo.

No obstante, la probable formación del Xeneize en Brasil expone que Leandro Brey mantendrá su lugar debajo de los tres palos porque está sumando presentaciones de calidad. Mientras que Javier García va a continuar ocupando el rol del segundo arquero, debido a su experiencia, además de que se trata del siguiente profesional en la línea de sucesión en caso de que haya un contratiempo en el partido.

Aunque el DT sabe que en el banco tiene a un jugador con bastante personalidad. “‘Si me vas a tener en cuenta, me voy a quedar; si no, si no me voy, no voy a suplentear un año más. Yo sé lo que puedo dar en Boca’. Y le respondieron que iba a tener su oportunidad“, expresó Rodríguez padre sobre la charla que el joven arquero mantuvo con Mariano Herrón, que se encuentra a cargo de la división de Reserva.

¿Boca está buscando un arquero para el mercado de pases?

Por otro lado, los rumores de cara al mercado de pases que comenzará después del Mundial exponen que Boca podrá salir en la búsqueda de un arquero con cierto rodaje internacional con el fin de generar una competencia interna de calidad. Hay varios nombres que se menciaron pero uno dispone de cierta trascendencia porque admitió ser hincha desde pequeño.

“El nombre del arquero que le acercaron a Boca es Paulo Gazzaniga”, expresó el periodista Luciano Cofano en Planeta Boca Juniors. El guardameta tiene contrato hasta junio del 2027 con el Girona de España y su continuidad como titular no se encuentra asegurada, debido a que Marc-André ter Stegen podría recuperar su lugar cuando se encuentre en condiciones de sumar minutos.

“Pueden pasar un montón de cosas. No te sabría decir. Yo siempre de chiquito fui hincha de Boca y obvio que es otro sueño más. Soy de Boca, lo dije varias veces. Me gustaría jugar en el fútbol argentino. Tengo un contrato acá, es difícil ahora. Pero es una ilusión… me gustaría jugar allá. Por ahora es medio complicado. Igualmente, la ilusión siempre está”, señaló hace un tiempo. Un llamado de Juan Román Riquelme podría ser más que determinante en su carrera.

