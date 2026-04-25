Cruzeiro vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

El cotejo entre Cruzeiro y Boca Juniors, por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 28 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Mineirão.

Así llegan Cruzeiro y Boca Juniors

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

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Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra U. Católica por un resultado de 1 a 2.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors llega con ventaja tras derrotar a Barcelona con un marcador 3 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2018, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El Xeneize tiene el liderato del Grupo D con 6 unidades y 5 goles, mientras que Cruzeiro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 3 unidades, con 2 tantos.

Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Cruzeiro y Boca Juniors, según país