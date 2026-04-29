La FIFA introduce un cambio en el Mundial: nueva forma de contar las amarillas

Las amonestación tendrán un menor impacto en caso de acumularse con el paso de los partidos.

Las modificaciones que se llevan a cabo en las reglas del fútbol suelen ser aplicadas en el Mundial, debido a que la FIFA pretende que los fans y los jugadores se adapten de gran manera al sistema que se busca implementar. De cara a la edición que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, se conoció un nuevo formato para contar las tarjetas amarillas que se van acumulando.

Siempre hay novedades. En Qatar, se decidió aplicar el VAR semiautomático con el fin de disminuir los tiempos muertos en la toma de decisión y el reloj inteligente con el fin de avisarle al árbitro si una pelota cruzó la línea del arco o no. Es por ello que en el certamen que comenzará dentro de poco se aplicará un interesante cambio que podría repercutir en los torneos de alcance internacional, tanto de clubes como de selecciones.

“Las amarillas acumuladas se borrarán a cero en dos momentos del torneo: al terminar la fase de grupos y al terminar los cuartos de final”, expresó el medio The Athletic. De esta manera, los riesgos de que ciertas figuras se pierdan los partidos más importantes se disminuyen de gran manera. “Con 48 selecciones y una ronda de 32 equipos que nunca había existido, el riesgo de que un jugador llegue suspendido a la fase decisiva por una tarjeta de la primera semana era demasiado alto”, señaló el medio.

Hay que recordar que el viejo sistema de acumulación de tarjetas amarillas proponía un nuevo conteo solo a partir de los cuartos de final. Esto generaba que un jugador con dos tarjetas tuviera que estar atento a una tercera porque podía quedarse afuera de un partido. Mientras que la expulsión sigue valiendo una fecha de suspensión siempre y cuando se trate de una sanción que amerite este castigo. Cualquier otro deberá ser revisado por un comité.

También hay que recordar que la FIFA para este Mundial habilitará un sistema de revisión que quedará en manos del VAR. Los árbitros presentes en la cábina contarán con el permiso para revisar aquellas infracciones que puedan quitar o agregar una segunda tarjeta amarilla que decante en una expulsión. El método de comprobación será el mismo. El juez principal deberá revisar la acción y luego determinar si es necesario o no corregir su decisión.

Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026

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