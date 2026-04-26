La FIFA se dispone a aumentar los premios económicos del Mundial de 2026

FOTO DE ARCHIVO: Inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Nueva York/Nueva Jersey en Nueva York.

La FIFA está manteniendo conversaciones con las federaciones nacionales para aumentar los premios en ‌metálico para las 48 ‌selecciones que participarán en el Mundial de 2026, según informó el domingo el organismo rector del fútbol mundial.

La propuesta debe ser aprobada en la reunión del Consejo de la FIFA que se celebrará el martes, previa al 76º Congreso de la ​FIFA en Vancouver.

En ⁠diciembre, la FIFA anunció que los premios ‌en metálico para el Mundial de este ⁠año serían un 50 % superiores ⁠a los de la edición anterior, ascendiendo a 655 millones de dólares, tras acordar una contribución financiera récord ⁠de 727 millones de dólares para el ​torneo.

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Sin embargo, la FIFA ha comunicado ‌a Reuters que el ‌premio en metálico ofertado aumentará, ya que se ⁠prevé que el organismo rector mundial supere los 11.000 millones de dólares en ingresos en el actual ciclo cuatrienal, de 2023 a 2026.

"La FIFA ​puede confirmar ‌que está en conversaciones con federaciones de todo el mundo para aumentar los ingresos disponibles", declaró un portavoz de la FIFA.

"Esto incluye una propuesta de aumento de las contribuciones ⁠financieras a todos los equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de los fondos de desarrollo disponibles para las 211 federaciones miembro".

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será revolucionaria en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística ‌mundial, y la FIFA se enorgullece de encontrarse en su mejor situación financiera de la historia para beneficiar al fútbol mundial a través de su programa FIFA Forward", agregó.

La mayor parte del paquete de financiación ‌inicial de la FIFA para el gran evento norteamericano —655 millones de dólares— consistía en pagos basados en el ‌rendimiento a las ⁠48 naciones participantes.

La Copa del Mundo de 2026 se disputará del 11 de ​junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

(Reportaje de Rohith Nair en Bangalore; edición de Ken Ferris, Editado en español por Juana Casas )