Se lesionó un jugador clave de la Selección Argentina y peligra el Mundial 2026

Se lesionó un jugador clave de la Selección Argentina.

Un jugador de la Selección Argentina se lesionó en el entrenamiento y peligra seriamente su participación en el Mundial 2026. Durante una práctica de Atlético de Madrid de España, Nicolás González sufrió un pequeño desgarro muscular que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación, de acuerdo con la información de la cadena local COPE.

Por lo tanto, llegaría con lo justo a la preparación del plantel de Lionel Scaloni para la máxima cita en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de un verdadero calvario para el ex Argentinos Juniors, quien ya se perdió la consagración en Qatar 2022 justamente por sus inconvenientes físicos.

"Nico" González trabajará entonces a contrarreloj en el equipo de Diego "Cholo" Simeone y se perderá las dos semifinales de la Champions League frente a Arsenal de Inglaterra. Ya sin chances en LaLiga y tras el subcampeonato de la Copa del Rey, el gran objetivo del extremo zurdo de 28 años será poder llegar a la hipotética final de la Champions League el sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría. Claro que, para ello, el conjunto "Colchonero" deberá eliminar al de Londres para poder enfrentar al vencedor de la serie entre PSG de Francia y Bayern Munich de Alemania.

¿Por qué Nico González se perdió el Mundial de Qatar 2022?

Una lesión muscular sufrida el 17 de noviembre en un entrenamiento de la Selección Argentina, cinco días antes del debut frente a Arabia Saudita, excluyó al delantero de la nómina definitiva. En su lugar, a último momento, viajó Ángel Correa desde Ezeiza hacia Doha para reemplazarlo en la lista de Scaloni. El ex San Lorenzo disputó apenas cuatro minutos en la semifinal contra Croacia, con la victoria por 3-0 de la "Albiceleste".

Las estadísticas de Nico González en la Selección Argentina

50 partidos.

6 goles.

7 asistencias.

4 amonestaciones.

1 expulsión.

3 títulos conseguidos.

Nico González, en duda para el Mundial 2026.

Nico González, uno de los tantos "tocados" de la Selección Argentina

Además del extremo zurdo ex Argentinos, aparecen con molestias en la actualidad otros integrantes de la plantilla estable del campeón del mundo, como por ejemplo Cristian "Cuti" Romero, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Valentín Carboni, Joaquín Panichelli y Giovani Lo Celso.