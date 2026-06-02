Trabajadoras y trabajadoresnodocentes de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) realizaron este martes una masiva protesta sobre el enlace de las rutas 5 y 7 para reclamar al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace 224 días.

La protesta se desarrolló frente a la sede central de la UNLu, sobre los carriles centrales del enlace entre las rutas nacionales 5 y 7, donde integrantes del sindicato ATUNLu desplegaron banderas, bombos y carteles con consignas dirigidas directamente al presidente Javier Milei. Una de las imágenes más visibles de la jornada fue la gran bandera instalada en el Puente Control con la frase: “Milei cumplí con la Ley”, en referencia a la norma aprobada por el Congreso hace más de siete meses y cuyo cumplimiento sigue siendo reclamado por distintos sectores universitarios.

Durante la actividad, los vehículos debieron circular por las dársenas laterales mientras los manifestantes ocupaban parcialmente la traza principal. Según señalaron desde la organización sindical, numerosos automovilistas expresaron apoyo al reclamo haciendo sonar sus bocinas y recibiendo volantes explicativos sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

El cierre de la jornada estuvo encabezado por el secretario general de ATUNLu, Juan Ramos, quien habló a través de un megáfono frente a los manifestantes. "Estoy muy orgulloso de la capacidad de movilización de nuestro sindicato, unidos vamos a ganar esta pelea", expresó el dirigente sindical ante los trabajadores concentrados en la protesta.

Paro universitario de 48 horas

El conflicto continuará en las próximas horas con un paro nacional de 48 horas convocado por la Federación del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). La medida de fuerza se realizará el miércoles 3 y jueves 4 de junio, sin asistencia a los lugares de trabajo, y afectará distintas actividades en universidades nacionales de todo el país.