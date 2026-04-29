Confirman la primera Luna llena de mayo: cuándo es y a qué hora se verá con plenitud

El cielo ofrecerá un nuevo espectáculo con diferentes eventos astronómicos que atraerán la atención de millones de personas alrededor del mundo. El próximo mes, la principal protagonista será la Luna llena de mayo, conocida popularmente como la Luna de las Flores, que se dará en el signo de Escorpio.

Se trata de una microluna, es decir, que el satélite natural estará ubicado en el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra, por lo que se la percibirá levemente más pequeña y menos brillante de lo normal. A su vez, mayo tendrá la particularidad de tener dos lunas llenas.

¿Cuándo es la Luna llena de las Flores de mayo 2026?

La primera luna llena del mes entrante será el 1 de mayo de 2026. Podrá observarse hacia el atardecer, cuando el satélite natural empiece a asomar en el horizonte. En ese instante podrá verse más grande y brillante.

En la Argentina, el plenilunio alcanzará su punto máximo este viernes 1 de mayo a las 17.23 (hora local), mientras que en Madrid será a las 21:22; en Ciudad de México, a las 19:14; en Bogotá, a las 18:06; y en Santiago de Chile, a las 17:45.

¿Por qué se llama Luna de las Flores?

El nombre proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos nativos del hemisferio norte, donde esta época coincide con el florecer de la primavera.

Entonces, se la conoce así por la abundancia de flores que brotan durante mayo en el hemisferio norte y marca un renacer de la naturaleza y el crecimiento de la mayoría de las plantas.

¿Cuándo será la segunda Luna llena de mayo 2026?

Otras de las lunas llenas de mayo será la Luna Azul, que sucederá el domingo 31, dando cierre al mes. Se trata de un fenómeno poco frecuente, ya que no es habitual que ocurran dos eventos de este tipo en un mismo mes.

La Luna Azul también será una microluna, por lo que se verá más pequeña y tenue al encontrarse a una mayor distancia de nuestro planeta.

El calendario lunar de mayo 2026

Viernes 1° de mayo: Luna llena

Sábado 9 de mayo: cuarto menguante

Sábado 16 de mayo: Luna nueva

Sábado 23 de mayo: cuarto creciente

Domingo 31 de mayo: Luna llena

El ciclo lunar completo dura aproximadamente 29.5 días e incluye las siguientes cuatro fases principales: