Luna llena de mayo 2026: cuándo es la "Luna rosa", cómo afecta a cada signo y rituales para hacer

Luna llena de mayo 2026: cuándo es, cómo afecta a cada signo y rituales para hacer (Créditos:Freepik)

El próximo 1° de mayo llega uno de los momentos más esperados e intensos para los fanáticos de la astronomía y de la astrología: habrá Luna llena. Se la conoce como la "Luna de las Flores" por el comienzo de la primavera en el hemisferio norte y, según los especialistas, estará bajo la influencia de Escorpio y traerá energía para limpiar y dejar ir todo lo que no te deja florecer.

Luna llena en Escorpio: cómo afectará a los signos

Para la astrología, con la llegada de la Luna llena, la energía llega a su punto máximo de expansión y marca el cierre de un ciclo que comenzó meses atrás. En esta oportunidad, al producirse bajo la influencia de Escorpio, llega un momento ideal para soltar viejas estructuras y limpiar todo lo que ya no te sirve. Es una invitación a la transmutación personal, donde la clave no es resistirse al cambio, sino fluir con él para renacer con mayor fuerza y claridad.

Durante el 1 de mayo, el Sol en Tauro se opone directamente a la Luna en Escorpio y genera una tensión entre la estabilidad material y la intensidad emocional. Al ser un signo de agua y regido por Plutón, Escorpio nos empuja a mirar las sombras y a ser honestos con nuestros deseos más profundos. No es una luna para quedarse en la superficie; es una oportunidad para sanar heridas y fortalecer tu resiliencia.

Signos de agua

Para Cáncer, Escorpio y Piscis, la fase de la luna será especialmente movilizadora. Los regidos por estos signos sentirán que sus emociones están a flor de piel, pero también van a tener una intuición mucho más aguda de lo habitual. Es un excelente momento para que confíes en lo que te dicta el corazón.

La próxima Luna llena será el 1 de mayo y llega con la energía de Escorpio

Los signos de Tierra

Tauro, Virgo y Capricornio sentirán el desafío de flexibilizar su necesidad de control. Si logran soltar la rigidez, vas a descubrir nuevas formas de vincularse con los demás y con sus propios recursos.

Los signos de Fuego

Por su parte, Aries, Leo y Sagitario serán invitados por la energía de mayo a bajar las revoluciones y trabajar en la introspección. Quizás sientan la necesidad de recluirse un poco para recargar energías.

Los signos de Aire

Mientras que Géminis, Libra y Acuario verán el impacto de la Luna llena en sus relaciones y en la comunicación. Es un tiempo clave para hablar con la verdad y establecer límites sanos que te permitan proteger tu paz mental.

Rituales para aprovechar la energía de la Luna rosa

Esta Luna llena permitirá limpiar el campo energético y manifestar intenciones con mayor potencia. Es un momento ideal para hacer rituales:

Ritual para manifestar

Podés empezar creando un ambiente tranquilo en tu casa, usando algún sahumerio de sándalo o ruda para purificar el aire.

Escribir en un papel todas aquellas situaciones, miedos o hábitos que ya no querés que formen parte de tu vida .

. Al ser una luna de cierre y transformación, quemar este papel con la llama de una vela blanca simboliza la liberación de esas cargas.

Una de las mejores formas de aprovechar la energía de la luna llena es manifestar intenciones (Créditos:Freepik)

Otros rituales de limpieza

Otra opción ideal para vos es realizar un baño de limpieza con sal gruesa y pétalos de flores. Mientras te relajás, visualizá cómo el agua se lleva cualquier cansancio o energía negativa, dejándote renovado para lo que vendrá.

También podés cargar tus cristales o piedras energéticas exponiéndolos a la luz de la Luna durante la noche. Recordá que lo más importante en estos rituales no es solo el acto físico, sino la intención y la fe que pongas en el proceso. Entrégate a este momento de conexión y permití que la Luna rosa ilumine tu camino hacia una nueva versión de vos mismo.