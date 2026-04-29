Jonatan Viale expuso el descontento de la gente con Adorni en vivo: "No subestimen"

Jonatan Viale expuso el desconento que hay con Manuel Adorni.

Este miércoles 29 de abril, Manuel Adorni realizó su primera gran aparición pública tras los escándalos en los que se vio envuelto, entre los que están el famoso viaje a Punta del Este; el que habría efectuado a Aruba y todo lo relacionado a su departamento en Caballito. Lo hizo en la Cámara de Diputados, en el contexto de la rendición de cuentas como jefe de gabinete.

Lejos de estar solo ante oficialismo y oposición, contó con el apoyo de Javier Milei desde el palco, así como también de otros funcionarios afines. Tanto su defensa como las actitudes del presidente (desde sus agravios con legisladores opositores, hasta su agresión a los periodistas que lo esperaron a la salida), generaron diversas lecturas por parte de los medios de comunicación, incluyendo el programa que Jonatan Viale lleva adelante en Radio Rivadavia.

Manuel Adorni habló este miércoles en la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo Jonatan Viale de Manuel Adorni?

En determinado pasaje del ciclo que conduce, expuso que "más allá del show de hoy" lo que le pasó a Adorni es que su imagen cayó drásticamente ante la mirada de la sociedad. "Consultora Trends: la imagen negativa se disparó del 43% al 64% y la positiva se derrumbó del 45% al 30%", expuso como ejemplo.

Tomándos de eso, esgrimió: "No es un capricho del periodismo, estimado, es la opinión pública. Es la gente. 'Eh, pero está influenciada por TN', no subestimen a la gente, la gente no es estúpida. Aún así el presidente lo mantiene y lo protege".

"Hoy la imagen de Milei en el Congreso diciendo 'Manuel, Manuel' en el medio de ese interrogatorio, fue un mensaje para todo el sistema político. ¿Qué quiso decir el presidente? Digan lo que quieran, critiquen, cuestionen, griten, pataleen, pongan papelitos, yo no lo toco. Lo que está diciendo Milei es 'de acá Manuel no se va'", concluyó.