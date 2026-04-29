Jonatan Viale criticó a Javier Milei por mantener a Manuel Adorni en el gobierno.

Este miércoles 29 de abril, Manuel Adorni hizo su primera gran aparición pública luego de los escándalos en los que se vio envuelto, que incluye el famoso viaje a Punta del Este junto a su familia; el que habría efectuado a Aruba y el caso de su departamento en Caballito. Lo hizo en el marco de la rendición de cuentas como jefe de gabinete en el Congreso, con la presencia de Javier Milei y todo su séquito como muestra de apoyo.

Tanto las explicaciones dadas por el funcionario, así como también los actos del presidente (desde sus discusiones a los gritos con diputados opositores, hasta su agresión a los periodistas que lo esperaron a la salida), fueron motivo de análisis por parte de los diferentes medios de comunicación, incluyendo el programa que Jonatan Viale conduce en Radio Rivadavia.

Javier Milei se la agarró con diputados opositores.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Milei y Adorni?

En primera medida, el trabajo de prensa cuestionó: "¿Por qué el presidente sostiene a Adorni sabiendo que hay tantos gastos que no cierran? Es una pregunta que no logramos descular". En esa misma línea, observó: "Hay una cuenta simple que hacíamos en estos días con Bruno, con Lucas, que es gastos por 122.354 dólares en dos años, con un ingreso mensual promedio de 2.500 dólares. No te dá, salvo que la mujer sea millonaria y eso en algún momento se declare".

Además, sostuvo que "es muy probable que el jefe de gabinete sea llamado a declaración indagatoria, yo te diría, en los próximos días", algo que de concretarse haría que Adorni se convierta "en el primer jefe de gabinete en actividad en pisar los tribunales, y posiblemente procesado". "Impresionante, ¿no?", cerró de forma categórica.