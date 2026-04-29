Milei llamó "asesinos" a la oposición y Adorni se defendió: "No cometí ningún delito"

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, llega en una situación complicada a su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación, producto de recientes escándalos y una causa por enriquecimiento ilícito.

Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales.

Paralelamente, las cuatro mujeres involucradas con la compra -venta de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.

Asimismo, se conocieron inconsistencias patrimoniales significativas, dado que fuentes judiciales señalaron que existe un “salto incompatible con los ingresos declarados”, detectado en una de las averiguaciones contables sobre sus propiedades, deudas y gastos, incluyendo los viajes a Aruba y a Punta del Este.