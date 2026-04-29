Manuel Adorni llega este miércoles a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete en uno de sus momentos políticos más delicados. El funcionario expondrá ante la oposición mientras enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos sobre su patrimonio. El oficialismo busca blindar al ministro coordinador con el respaldo explícito de Javier Milei, quien confirmó su presencia en el palco junto a Karina Milei. Se esperan cruces por la marcha de la economía, el caso $LIBRA, ANDIS y causas judiciales que rodean al exvocero presidencial. Seguí el minuto a minuto el informe de gestión de Manuel Adorni.
Milei llamó "asesinos" a la oposición y Adorni se defendió: "No cometí ningún delito"
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
El Gobierno busca dar un show detrás del informe de gestión de Adorni teñido por una denuncia por enriquecimiento ilícito. El Presidente y los ministros del Gabinete lo alientan desde los pacos.
Hace 10 minutos
Adorni defiende el viaje oficial junto a su esposa
"No hubo gasto del Estado nacional", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el viaje al que lo acompañó su esposa a New York.
"Cuando se le permite a la justicia actuar, se caen las operaciones políticas", afirmó en su informe de gestión ante Diputados.
Hace 15 minutos
Adorni sobre sus irregularidades patrimoniales: "Responderé"
"Responderé a fin de mostrar que este es un gobierno transparente", anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre sus presuntas irregularidades en su patrimonio y en viajes oficiales.
Antes, había afirmado que eran cuestiones "personales" que no hacían a la "marcha del gobierno".
Hace 25 minutos
Adorni: "Este Presidente prometió bajar la inflación y lo hizo"
Manuel Adorni destacó que Javier Milei "prometió un ajuste y bajar la inflación y lo hizo". En su informe de gestión, señaló que "todas las fuerzas no kirchneristas nos acompañan en querer hacer un país serio" y prometió "decenas de proyectos" desreguladores que llegarán al Congreso.
Hace 1 hora
Cruce de Milei y Bregman: "Cómplice del genocidio"
"Cómplice del genocidio", le espetó la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman al presidente Javier Milei, en el informe de gestión del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El Presidente le espetó a la legisladora: ""Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos".
Hace 1 hora
Los mejores memes de Manuel Adorni
El jefe de Gabinete quedó envuelto en la polémica por sus inconsistencias patrimoniales y las redes se llenaron de memes.
Los mejores memes de Manuel Adorni por su presunto enriquecimiento ilícito
Hace 1 hora
Adorni: "Argentina no será más tierra fértil para delincuentes"
"El que las hace las paga en la Argentina", afirmó el jefe de Gabinete Manuel Adorni en el informe de gestión ante Diputados. En la enumeración de políticas de seguridad, el jefe de Gabinete elogió la labor de la ministra del área, Alejandra Monteoliva.
"Un legado de la doctora (Patricia) Bullrich que tiene que continuar", dijo Adorni, para compensar ante la tensión entre la ministra y su antecesor. Con un aplauso lento, Bullrich no pareció entusiasmada cuando escuchó en el palco el elogio a Monteoliva.
Hace 1 hora
Adorni: "El último dato inflación de marzo fue malo"
"El último dato inflación de marzo fue malo. No nos gustó", admitióó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante el Congreso.
Previamente, elogió el "enorme esfuerzo de Luis 'Toto' Caputo". El ministro de Economía fue aplaudido por diputados y militantes de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Adorni acusó a la oposición de querer "romper el equilibrio fiscal"
"Sabemos que ese impacto no se reflejado en el bolsillo de las personas", remarcó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según afirmó, esto se vio el año pasado por una presunta "operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda realizaron" y por "leyes que buscaron romper el equilibrio fiscal".
Hace 2 horas
Adorni: "En 2023 el país no tenía ningún futuro"
"En 2023 el país no tenía ningún futuro", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante el Congreso.
"Nuestro gobierno no está con la mira en ganar la próxima elección, sino en los próximos 20 o 30 años", afirmó.
Hace 2 horas
Con Milei presente, inició la sesión del informativa de Adorni
El titular de la Cámara, Martín Menem, dio inicio a la sesión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expondrá su informe de gestión.
El presidente Javier Milei se hizo presente para respaldar al funcionario. Lo acompañaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete.
Adorni ingresó al recinto ovacionado por el Presidente, la militancia y legisladores de LLA. "Deslomado", le gritaron miembros de la oposición.
El cuestionado Jefe de Gabinete tendrá una hora para dar el informe de gestión y responderá preguntas de los diputados. Se estima que durará seis horas.
Hace 2 horas
Propiedades múltiples, viajes por el mundo y Caso Libra: qué respondió Adorni
El jefe de Gabinete respondió más de dos mil preguntas por escrito antes de su presentación en la Cámara de Diputados.
Hace 2 horas
Comienza el informe de Manuel Adorni en el Congreso
La sesión informativa del jefe de gabinete Manuel Adorni ante el Congreso de la Nación está convocada para hoy a las 10:30. Se espera una duración de hasta 8 horas en las cuales el ministro coordinador tenga que responder sobre las consecuencias del modelo económico, la causa $Libra, Andis y los recientes escándalos que lo involucran.
Hace 2 horas
La herencia de Adorni no cubre sus gastos: un baldío y 33% de un departamento en La Plata
El conductor de LN+ Luis Majul dijo que Manuel Adorni presentaría en su declaración jurada 2025 “el producto de una herencia derivada de la muerte de su padre” lo que explicaría en gran medida su mejora patrimonial, que es investigada en Comodoro Py. El Destape accedió a la sucesión judicial de los bienes que heredó de su padre el jefe de gabinete y no hay forma de que cubran sus altos gastos desde que es funcionario.
Según dijo el conductor de LN+ Luis Majul, el jefe de gabinete Manuel Adorni presentaría en su declaración jurada correspondiente al período 2025 “el producto de una herencia derivada de la muerte de su padre” lo que explicaría en gran medida su mejora patrimonial. El Destape accedió a la sucesión judicial de los bienes que heredó Adorni de su padre y, spoiler, no cubren los altos gastos que hizo desde que es funcionario.
Hace 2 horas
Qué dice la convocatoria a Adorni en el Congreso
Hace 2 horas
Cuándo fue la última conferencia de prensa de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistirá al Congreso de la Nación tras una larga ausencia en exposiciones públicas.
En efecto, su última conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada fue el pasado 25 de marzo. En esa fecha, intentó responder públicamente por primera vez por el caso de la compra de sus propiedades, pero se fue antes de tiempo, visiblemente molesto.
Hace 2 horas
LLA fue a respaldar a Adorni
A la espera de Javier Milei, la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) se hizo presente en el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Desde temprano, se pudo ver en los pasillos al cineasta oficialista Santiago Oría, los legisladores porteños Leonardo Seifert y Lucía Montenegro, el apoderado de LLA Santiago Viola y Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete.
En los palcos, se apostaron los senadores María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Agustín Monteverde, la legisladora porteña Pilar Ramírez.
Manuel Adorni arribó a la Cámara a las 10.45 y se apostó en el despacho del titular de Diputados, Martín Menem.
A las 10 comenzaron a bajar los primeros diputados de LLA al recinto.
Hace 3 horas
Cómo ver en vivo a Adorni en el Congreso
La sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podrá seguirse por YouTube a partir de las 10:30.
Hace 3 horas
Hasta qué hora es la exposición de Adorni en el Congreso
Con una exposición que comenzará a las 10:30, se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hable durante varias horas en el Congreso de la Nación.
Se estima que el informe de gestión se extienda en un lapso de entre 6 y 8 horas. Por lo tanto, Adorni hablará con los diputados hasta las 16 u 18:30, aproximadamente.
Hace 3 horas
Manuel Adorni llegó al Congres
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya está en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión.
Hace 3 horas
Alta expectativa por la presentación de Adorni en el Congreso
La expectativa de la presencia de Adorni en el Congreso es tan grande, que voceros de distintos bloques coincidieron ante la agencia Noticias Argentinas en que se trata del informe más esperado, tanto por la oposición como por los medios de comunicación, de los 145 que se brindaron en los diferentes gobiernos desde 1994 hasta ahora.
Nunca un jefe de gabinete llegó tan golpeado: denunciado por enriquecimiento ilícito, su imagen pública se desplomó y todos los sondeos muestran que arrastró al presidente de la Nación, Javier Milei.
Hace 3 horas
Adorni en el Congreso: cómo será el orden de las preguntas
Tras la exposición inicial de Adorni, de alrededor de una hora, está previsto el espacio para las preguntas que será abierto por los bloques menos numerosos que contarán con 5 minutos cada uno, hasta completar un primer tramo de 50 minutos.
Luego, sucesivamente, será el turno de Innovación Federal (11 minutos); Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos).
Tras los 20 minutos que tendrá el jefe de Gabinete para dar sus respuestas, será el turno de Unión por la Patria.
El bloque peronista que preside el santafecino Germán Martínez tendrá 68 minutos para sus preguntas, y tras las respuestas de Adorni, será el turno de cierre a cargo del bloque de La Libertad Avanza.
Hace 3 horas
La presentación de Manuel Adorni en el Congreso, en números
- Horario de inicio: 10:30 hs
- Cantidad de preguntas: 4.800
- Duración estimada: 6 a 8 horas
Hace 3 horas
Cómo empezó el escándalo de Adorni
Como un efecto dominó, una foto provocó una investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que continúa hasta hoy.
En el marco del Argentina Week en Nueva York, Adorni subió a su esposa, Betina Angeletti, al Tango 01 junto con la comitiva oficial. Esa licencia hizo que los medios posaran la lupa en el funcionario y a partir de allí se investigaran los cuantiosos gastos y su aumento patrimonial geométrico desde que asumió en la función pública.
Hace 4 horas
La estrategia de la oposición para arrinconar a Adorni en el Congreso
Los distintos bloques de la oposición definieron la estrategia que llevarán a cabo ante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación a partir de las 10:30.
El funcionario recibirá más de 2.000 preguntas por parte de la oposición. Se espera que los legisladores presentes no sólo lleven a cabo las preguntas pertinentes con temas vinculados al plan político y económico, sino también que cuestionarán las adquisiciones que realizó durante el ejercicio de su función pública.
Hace 4 horas
Demoledora encuesta: la gente se cansó de Milei y quiere un cambio
Un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba muestra que siete de cada diez argentinos piden un cambio de rumbo. Solo el 21% respalda la continuidad.
Hace 4 horas
Qué título tiene Manuel Adorni: qué estudió y qué hizo a lo largo de su carrera
El actual jefe de Gabinete es una de las caras más visibles del oficialismo. Economista y contador, Manuel Adorni construyó una carrera entre el sector privado, los medios y la política.
Manuel Adorni.
Hace 4 horas
Cómo llega hoy Adorni al Congreso
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, llega en una situación complicada a su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación, producto de recientes escándalos y una causa por enriquecimiento ilícito.
Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales.
Paralelamente, las cuatro mujeres involucradas con la compra -venta de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.
Asimismo, se conocieron inconsistencias patrimoniales significativas, dado que fuentes judiciales señalaron que existe un “salto incompatible con los ingresos declarados”, detectado en una de las averiguaciones contables sobre sus propiedades, deudas y gastos, incluyendo los viajes a Aruba y a Punta del Este.
Hace 4 horas
En medio del caso Adorni, el Gobierno puso a un hombre de Mahiques en la UIF
El presidente Javier Milei nombró a Matías Gabriel Álvarez al frente de la Unidad de Información Financiera. El recambio se da mientras crecen las denuncias contra el jefe de Gabinete.
El Gobierno puso a un hombre de Mahiques en la UIF.
Hace 4 horas
Preocupación en la oposición por los militantes de LLA
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron ayer una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que informe si el oficialismo tiene la intención de llenar los palcos del recinto de militantes libertarios durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“En primer lugar, y atento a diversos trascendidos periodísticos, solicitamos se nos informe si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos de la Cámara de Diputados durante el desarrollo de la sesión”, señalaron en el escrito.
“En segundo lugar, requerimos que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo”, indicaron los legisladores de la oposición.
Hace 4 horas
Adorni mira encuestas en la previa del informe de gestión
En la Casa Rosada siguen con atención encuestas e impacto en redes sociales en la previa de la presentación de Manuel Adorni en Diputados. El Gobierno considera la exposición como una prueba política importante y busca convertirla en una demostración de solidez, orden interno y defensa de gestión frente a la ofensiva opositora.
En el oficialismo creen que una buena performance del vocero puede fortalecer su perfil público y reforzar el mensaje libertario en medio de semanas complejas para la administración de Javier Milei.
Hace 4 horas
Reunión libertaria de último momento por la presentación de Adorni
La mesa política de La Libertad Avanza se reunió este lunes para ultimar detalles de la exposición, revisar respuestas sensibles y definir la estrategia frente a los bloques opositores.
En el oficialismo consideran la sesión como una prueba política de alto voltaje para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aumento fuertemente su patrimonio en los últimos dos años y se encuentra investigado por la Justicia.
Hace 4 horas
Qué hacía Manuel Adorni antes de ser vocero presidencial: a qué se dedicaba
El jefe de Gabinete es contador público y tuvo una larga carrera laboral en el sector privado. Qué hizo antes de ser parte de La Libertad Avanza.
Hace 4 horas
Las preguntas más incómodas para Adorni
La oposición prepara para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni una batería de preguntas sobre la caída de la actividad económica, el ajuste en jubilaciones y universidades, la relación con las provincias y el caso $LIBRA.
También se esperan cuestionamientos por denuncias vinculadas al patrimonio del funcionario.
Hace 5 horas
Javier y Karina Milei irán al Congreso a respaldar a Adorni
Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso para acompañar a Adorni desde uno de los palcos, en una fuerte señal política de respaldo. También estará Karina Milei, figura central del armado libertario y principal sostén interno del Presidente.
Hace 5 horas
Más de 4.800 preguntas opositoras para Adorni
Los distintos bloques opositores enviaron más de 4.800 preguntas para que sean respondidas durante la sesión informativa. El temario incluye desde la situación económica y social hasta la ejecución presupuestaria, la obra pública y el funcionamiento de distintas áreas del Estado.
Hace 5 horas
Adorni expone en Diputados en medio de denuncias por presunta corrupción
Manuel Adorni se presentará hoy en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión en una jornada clave para el Gobierno. Será su primera exposición formal ante el Congreso en medio de cuestionamientos opositores por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y con expectativa por el tono que adoptará frente a las críticas.
Hace 5 horas
Luis Majul y Esteban Trebucq hablaron de las personas "enojadas" con Adorni en el gobierno
Luis Majul y Esteban Trebucq se refirieron a la molestia que hay desde algunos sectores del gobierno con Manuel Adorni.
Luis Majul y el Pelado Trebucq hablaron de las molestias que hay en el gobierno con Adorni.
El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis no solo económica, sino también en de credibilidad debido a los casos de corrupción en los que se vieron envueltos algunos de sus funcionarios: desde los legisladores que obtuvieron un préstamo hipotecario millonario, hasta las cuasas por las que fue investigado Manuel Adorni recientemente, debido a los viajes a Punta del Este; a Aruba y la forma en que adquirió su departamento en Caballito.
Hace 5 horas
Adorni gana tiempo: extendieron los plazos para presentar declaraciones juradas
La OA prorrogó hasta fines de julio la presentación de las declaraciones juradas 2025 de funcionarios nacionales. La decisión coincide con el avance de la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.
En una decisión que despertó fuertes sospechas por el momento político, la Oficina Anticorrupción (OA) oficializó una prórroga de dos meses para que los funcionarios nacionales presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DDJJ) correspondientes al período 2025. La medida, plasmada en la Resolución 3/2026, estira el plazo original del 30 de mayo hasta el 31 de julio de 2026.
Hace 5 horas
Los Milei van a bancar a Adorni a un Congreso que no pueden poner en marcha
El jaqueado jefe de Gabinete dará su informe de gestión en Diputados esta semana. Juegos de ataque y contraataque entre LLA y la oposición. En el Senado, el oficialismo no convence con la reforma electoral.
El Congreso recibirá a Manuel Adorni por primera vez desde que es jefe de Gabinete para escuchar su informe de gestión. En su debut en el recinto de Diputados, el ministro coordinador tendrá que responder este miércoles sobre la marcha del gobierno de Javier Milei, pero también sobre las presuntas irregularidades patrimoniales que lo vienen sobrevolando hace casi un mes. El presidente y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, insisten en sostener a su funcionario, al punto de que se harán presentes en su exposición.
Hace 17 horas
A qué hora habla Manuel Adorni en Diputados: por qué se presenta en el Congreso
El jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión este miércoles en la Cámara de Diputados. A qué hora comienza.
Hace 21 horas
Con la Sala de Prensa censurada, Adorni lleva su "conferencia" de la Rosada al Congreso
El ex vocero dará su exposición más importante desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. Deberá responder ante diputados sobre las sospechas de corrupción que lo tienen jaqueado a él y al Gobierno. Además, le pedirán explicaciones por la crisis económica y social.
Hace 23 horas
El FMI se reúne en la Argentina: preocupación por la interna y las causas de Adorni
Observadores del FMI realizan consultas en Buenos Aires sobre el devenir político y económico del gobierno de Milei. El foco está puesto en los despidos, las causas de corrupción y la interna política.
00:09 | 28/04/2026
Luis Majul y Esteban Trebucq hablaron de las personas "enojadas" con Adorni en el gobierno
Luis Majul y Esteban Trebucq se refirieron a la molestia que hay desde algunos sectores del gobierno con Manuel Adorni.
Luis Majul y el Pelado Trebucq hablaron de las molestias que hay en el gobierno con Adorni.
00:05 | 27/04/2026
Los Milei van a bancar a Adorni a un Congreso que no pueden poner en marcha
El jaqueado jefe de Gabinete dará su informe de gestión en Diputados esta semana. Juegos de ataque y contraataque entre LLA y la oposición. En el Senado, el oficialismo no convence con la reforma electoral.
16:21 | 25/04/2026
Adorni gana tiempo: extendieron los plazos para presentar declaraciones juradas
La OA prorrogó hasta fines de julio la presentación de las declaraciones juradas 2025 de funcionarios nacionales. La decisión coincide con el avance de la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.
16:58 | 24/04/2026
Milei recalculó su previsión de inflación y adelantó que irá por la reelección
El Presidente modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año. Además, ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.
15:00 | 24/04/2026
La Justicia cerró la causa contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York
El jefe de Gabinete compartió en sus redes el fallo con el que el juez Daniel Rafecas mandó archivar el caso. Aún siguen las investigaciones por enriquecimiento ilícito por el incremento de su patrimonio desde que se convirtió en funcionario de Javier Milei.