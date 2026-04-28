Luis Majul y el Pelado Trebucq hablaron de las molestias que hay en el gobierno con Adorni.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis no solo económica, sino también en de credibilidad debido a los casos de corrupción en los que se vieron envueltos algunos de sus funcionarios: desde los legisladores que obtuvieron un préstamo hipotecario millonario, hasta las cuasas por las que fue investigado Manuel Adorni recientemente, debido a los viajes a Punta del Este; a Aruba y la forma en que adquirió su departamento en Caballito.

Al jefe de gabinete esto le valió ser el centro de atención mediático en las últimas semanas, algo que se acrecentó con el silencio por parte del oficialismo respecto a las acusaciones que se formularon en su contra. Según revelaron Luis Majul y Esteban Trebucq durante su pase en LN+, esto lo llevó a no ser tenido en cuenta para un puesto de suma importancia, ganandose además la animosidad de algunas personas de gran valor hoy en día para La Libertad Avanza.

Manuel Adorni fue acusado por actos de corrupción en las últimas semanas.

Majul y Trebucq contaron al aire quiénes son los "enojados" con Adorni

En primera medida, Majul le deslizó a Trebucq que "Manuel Adorni era uno de los grandes candidatos para competir por la jefatura de la Ciudad" en las próximas elecciones, con la intención de ganarle a Jorge Macri el control de la Capital Federal, pero que "ahora me parece que ese partido no lo juega". "Ya no lo es", aseveró Trebucq, quien por su parte añadió: "Y hay dos mujeres enojadas con el tema de Adorni en el Gobierno".

"¿Dos mujeres? ¿Una es Patricia Bullrich?", consultó el presentador de La Cornisa. "Tengo entendido que sí", le contestó su compañero. "¿Y la otra en Sandra Pettovelo?", inquiso su interlocutor. "Entiendo que levantó la voz en algún tipo de reunión", confirmó Trebucq. En ese sentido, puso en duda la presencia de la actual ministra de Capital Humano durante la rendición de cuentas que Adorni tendrá que hacer en la Cámara de Diputados este miércoles por la mañana: "Hay que ver si Pettovelo va el miércoles a la Cámara de Diputados. Calculo que sí".