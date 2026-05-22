Un móvil de TN en el barrio de Constitución terminó con un momento incómodo al aire.

Durante una transmisión en vivo de TN en constitución, el movilero del canal le preguntó a un hombre si era "team verano" o "team invierno" en relación al clima fresco que se presentó en el país. Lejos de responder con humor, el entrevistado se molestó y cuestionó que se hablara del clima mientras "pasan cosas más importantes en el país”.

Argentina atraviesa un momento crítico marcado por una fuerte presión económica y política. En las últimas semanas, el transporte público volvió a registrar aumentos que impactan directamente en el bolsillo de millones de usuarios, en el AMBA, las tarifas de colectivos y trenes sufrieron nuevas subas desde mayo como parte de un plan de actualización gradual impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei.

En paralelo, el escenario político está lejos de ser el mejor. Con la llegada del polémico caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien enfrenta cuestionamientos e investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades patrimoniales, criptomonedas y viajes verdaderamente costosos, los ciudadanos argentinos están cada vez más enojados.

Un movilero de TN quiso ningunear a un hombre y quedó en ridículo

En este contexto, el hombre expresó ante la pregunta sobre el clima: “¿Una pregunta un poco más inteligente no?. Digo, estamos pasando una situación bastante complicada y la pregunta es esa. Me preguntaste una pavada”. A continuación, el periodista aseguró: “Estamos haciendo notas por el tema del tiempo, que hace frío”. A los que él hombre contesta: “Me parece que hay quilombos más importantes. El tiempo, en invierno hace frío y en verano hace calor. Me gustaría una pregunta más interesante”. La periodista desde el piso del canal agregó: “Dale, que nos ponga en la agenda”. Finalmente, el periodista ante el testimonio del hombre preguntó entre risas: “¿Alguna reflexión Kafkiana que quieras decir?”.