La ola polar disparó el consumo de gas y casi 150 empresas se quedaron sin suministro

Ante la disparada en el consumo de gas por la ola polar, casi 150 empresas ya sufren cortes en el suministro. Los cortes suceden a mediados de mayo, cuando todavía las temperaturas no son tan bajas en el país.

Las distribuidoras suspendieron el suministro de gas natural a unas 130 fábricas de Córdoba y estaciones de servicio que venden Gas Natural Comprimido (GNC). La Unión Industrial de Córdoba (UIC) se quejó de que “la industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”. Son las que tienen contratos interrumpibles en el Norte del país.

La economía, helada

El contrato ya tiene prevista la restricción del servicio en caso de necesidad, y ante el crecimiento de la demanda en los hogares. La decisión se tomó por la llegada del frío, con temperaturas mínimas de 3 grados en Córdoba, para priorizar el abastecimiento de la demanda “prioritaria” (hogares, escuelas, hospitales y clubes).

En Distribuidora de Gas del Centro ese consumo superaría los 5,7 millones de m3 diarios sobre el fin de esta semana. Si bien son habituales las restricciones en el abastecimiento de gas para usuarios que tienen contratos interrumpibles -y pagan un menor costo- en invierno.

El Gobierno dejó de lado la planificación energética y entregó al sector privado la decisión de cuánto y a qué precio ejecutar las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los faltantes de suministro en invierno. Por eso en mayo solamente llegaron dos cargamentos de gas licuado y en junio vendrán otros 9, con costos que la industria considera excesivos.

El sector fabril pagará 21,50 dólares por millón de BTU por el gas importado y no tendrá ayuda del Estado para hacer frente a ese aumento en los costos.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, respondió frente a eso que “el sector privado es mucho más eficiente y está en juego su dinero, y a su dinero lo cuidan”.

Con la voluntad oficial no solo de cuidar la caja sino también de que sean los privados quienes tengan la gestión del sector energético, por segunda vez en 2026 el sistema tiene que atravesar una etapa de cortes de gas. La anterior vez había sido a fines de abril.

Se espera que en junio, con mayor cantidad de gas disponible (un barco de GNL llegará a Escobar cada 3 días) se normalice el sistema, pero dependerá del comportamiento climático.