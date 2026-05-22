Jefe de Red Bull sigue convencido de que Lambiase fichará por McLaren para ocupar cargo de director

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, se mantuvo firme en su opinión de que el ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, se incorporaría a McLaren para ocupar el cargo de director, a pesar de que el actual director, Andrea Stella, insistiera en que se quedaría.
Mekies hizo esta afirmación por primera vez en el Gran Premio de Miami de este mes, a lo que el director general de McLaren, Zak Brown, respondió que el francés claramente "sabe algo que yo no sé".
"Mira, tengo entendido que GP (Lambiase) se va a McLaren para convertirse en director del equipo", dijo Mekies en una rueda de prensa de la FIA en el Gran Premio de Canadá, en la que también estaba presente Stella, cuando se le volvió a preguntar al respecto el viernes.
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"Eso es lo que les dije en su momento (en Miami). Obviamente, mantuvimos varias conversaciones antes de que él tomara esa decisión. Ahora bien, no me preguntes si va a suceder. El momento en que se produzca no es asunto mío. Solo puedo contarte el contenido de nuestras conversaciones".
McLaren anunció el fichaje de Lambiase en abril, con su llegada prevista vagamente para una fecha no posterior a 2028, cuando finaliza su contrato actual. También dijo que se incorporaría como director de competición, en un papel de apoyo a Stella.
Stella, cuyo equipo ha ganado dos títulos consecutivos de constructores y la corona de pilotos de Lando Norris el año pasado, ha sido relacionado en los medios con Ferrari, mientras que se ha hablado de que su piloto australiano, Oscar Piastri, podría fichar por Red Bull.
Algunos también se han preguntado si el cuatro veces campeón del mundo Verstappen podría seguir a Lambiase a McLaren, aunque Mekies dijo que no le preocupaba que eso ocurriera.
Stella restó importancia a las diversas especulaciones el viernes, y dijo que estaba plenamente comprometido con McLaren.
Con información de Reuters