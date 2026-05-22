Escándalo en Chaco: un diputado del oficialismo de Zdero amenazó con “armar causas” a una opositora

La tensión política en Chaco escaló a un nuevo nivel luego de que el diputado oficialista Iván Gyoker protagonizara un fuerte cruce con la legisladora opositora Pía Cavana durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El episodio generó una fuerte polémica institucional después de que el legislador deslizara amenazas vinculadas a “armar causas” judiciales contra la dirigente opositora en medio del debate por la suspensión de las PASO 2027.

La discusión se produjo durante una nueva reunión parlamentaria convocada para analizar el proyecto impulsado por el oficialismo provincial para modificar el calendario electoral. Sin embargo, el intercambio rápidamente dejó de girar en torno a cuestiones técnicas y derivó en acusaciones cruzadas, cuestionamientos reglamentarios y fuertes expresiones políticas.

El conflicto comenzó cuando Cavana, presidenta de la comisión, cuestionó al oficialismo por haber difundido públicamente un supuesto dictamen favorable a la suspensión de las PASO. Según denunció la legisladora, el tema “nunca fue tratado formalmente” dentro del ámbito parlamentario y acusó al oficialismo de intentar instalar una posición política sin respetar el funcionamiento institucional de la comisión.

En ese contexto, Cavana le pidió a Gyoker que “lea correctamente el reglamento” y sostuvo que el bloque oficialista parecía más preocupado por generar impacto mediático que por construir consensos legislativos reales.

Sin embargo, el intercambio subió rápidamente de tono. Según trascendió tras la reunión, Gyoker lanzó frases vinculadas a “armar causas” contra la diputada opositora y dejó entrever que Cavana “iba a necesitar suerte” para conseguir acuerdos o avanzar con iniciativas dentro de la Legislatura provincial.

Las expresiones generaron inmediata preocupación dentro del ámbito político chaqueño. Dirigentes opositores interpretaron los dichos como una amenaza velada y denunciaron un intento de intimidación política dentro de un ámbito institucional.

Para distintos sectores, el episodio excede una simple discusión parlamentaria y refleja un deterioro creciente en el clima político de la Legislatura chaqueña. En los últimos meses, bloques opositores vienen denunciando prácticas de bloqueo político, falta de quórum deliberada y paralización de interpelaciones impulsadas contra funcionarios provinciales.

El cruce también reavivó críticas hacia el funcionamiento interno del oficialismo y volvió a poner en discusión los límites del debate democrático dentro del recinto legislativo.

La controversia tomó todavía mayor dimensión debido a antecedentes recientes protagonizados por el propio Gyoker. Días atrás, el diputado había quedado envuelto en otra polémica luego de responder con un irónico “Fuiste Gilda jaja” al juez Sergio Bosch, quien había escuchado reclamos de trabajadores que denunciaban pérdidas salariales de hasta el 80%.

El proyecto de Zdero para eliminar las PASO

El proyecto del gobernador Zdero, fiel aliado del presidente Javier Milei, establece que la medida tenga carácter excepcional y acotado a un año, con el objetivo de aplicar únicamente a los comicios que se convoquen durante ese período. En ese marco, se propone suspender la aplicación de la normativa que regula las PASO en la provincia, vigente desde 2012, aunque sin eliminar el sistema de forma definitiva.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es el impacto presupuestario de organizar una elección primaria. El presidente del bloque, Iván Gyoker, sostuvo que la iniciativa apunta a optimizar el uso de los recursos públicos: “Queremos evitar gastos innecesarios y destinar esos fondos a salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”, señaló.

Según plantean, el despliegue logístico y operativo que implican las PASO representa un costo significativo para el Estado, especialmente en un contexto económico que exige priorizar partidas. Otro de los fundamentos que expone el oficialismo tiene que ver con la baja participación ciudadana en las primarias, un fenómeno que, aseguran, se viene acentuando en los últimos procesos. El año pasado estaban habilitados un total de 1.012.034 electores. Sin embargo, sólo participó el 52% del electorado.