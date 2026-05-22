La llamada entre Trump y Lai, de Taiwán, aún no está programada: fuentes

Por Trevor Hunnicutt, Michael Martina, Ben Blanchard y Yimou Lee
WASHINGTON/TAIPEI, 22 mayo (Reuters) - Estados Unidos y Taiwán aún no han elaborado planes concretos para celebrar conversaciones entre sus presidentes, a pesar de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, haya insinuado que podría hablar pronto con el líder taiwanés, Lai Ching-te, sobre la defensa de la isla, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.
Una llamada entre los dos líderes no tendría precedentes y podría poner en peligro las relaciones de Washington con Pekín, que considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como parte de su territorio. Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no han hablado directamente desde que Washington trasladó su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979.
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Trump volvió a afirmar el miércoles que hablaría con Lai, disipando las especulaciones iniciales de que su primera mención al respecto tras reunirse con el presidente chino Xi Jinping la semana pasada haya sido un lapsus.
Los comentarios iniciales de Trump sobre la llamada sorprendieron a funcionarios de Washington y Taipéi, según dos de las personas familiarizadas con el asunto.
En los días posteriores, funcionarios de Estados Unidos y Taiwán han estado en contacto sobre la posibilidad de una llamada, según una de las personas, pero las cuatro fuentes afirmaron que aún no se han concretado planes.
La Casa Blanca y la embajada de China en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Pekín ha advertido a Washington de que dicha llamada podría dañar sus relaciones y revertir los avances logrados entre los países durante la visita de Estado, según dos de las personas informadas sobre los mensajes.
La oficina presidencial de Taiwán remitió a Reuters a los comentarios que Lai hizo el miércoles, en los que dijo que, si tuviera la oportunidad de hablar con Trump, le diría que China está socavando la paz y que nadie tiene derecho a "anexionar" la isla. Lai no precisó si se había concertado alguna llamada.
Con información de Reuters