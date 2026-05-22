La llamada entre Trump y Lai, de Taiwán, aún no está programada: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una rueda de prensa en el segundo aniversario de su toma de posesión en el edificio presidencial de Taipei

Por Trevor Hunnicutt, ​Michael Martina, Ben Blanchard y Yimou Lee

WASHINGTON/TAIPEI, 22 mayo (Reuters) - Estados Unidos y Taiwán aún no han ‌elaborado planes concretos para ‌celebrar conversaciones entre sus presidentes, a pesar de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, haya insinuado que podría hablar pronto con el líder taiwanés, Lai Ching-te, sobre la defensa de la isla, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Una llamada entre los dos líderes ​no tendría precedentes ⁠y podría poner en peligro las relaciones de ‌Washington con Pekín, que considera a Taiwán, gobernado ⁠democráticamente, como parte de su ⁠territorio. Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no han hablado directamente desde que Washington trasladó su reconocimiento ⁠diplomático de Taipéi a Pekín en 1979.

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Trump volvió ​a afirmar el miércoles que hablaría ‌con Lai, disipando las especulaciones ‌iniciales de que su primera mención al respecto tras ⁠reunirse con el presidente chino Xi Jinping la semana pasada haya sido un lapsus.

Los comentarios iniciales de Trump sobre la llamada sorprendieron a funcionarios de ​Washington y ‌Taipéi, según dos de las personas familiarizadas con el asunto.

En los días posteriores, funcionarios de Estados Unidos y Taiwán han estado en contacto sobre la posibilidad de una llamada, según una ⁠de las personas, pero las cuatro fuentes afirmaron que aún no se han concretado planes.

La Casa Blanca y la embajada de China en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pekín ha advertido a Washington de que dicha llamada podría dañar sus relaciones y revertir los avances logrados ‌entre los países durante la visita de Estado, según dos de las personas informadas sobre los mensajes.

La oficina presidencial de Taiwán remitió a Reuters a los comentarios que Lai hizo el miércoles, en los que dijo que, ‌si tuviera la oportunidad de hablar con Trump, le diría que China está socavando la paz y que nadie tiene ‌derecho a "anexionar" ⁠la isla. Lai no precisó si se había concertado alguna llamada.

Con información de Reuters