Llega la Noche de las Ideas al Teatro Colón: un evento clave en la ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana llega La Noche de las Ideas a la ciudad de Buenos Aires, un evento que invita a intercambiar posicionamientos entre ciencias, artes y derechos humanos. La propuesta se realizará en el Centro de Experimentación y en el Salón Dorado del Teatro Colón y habrá 35 participantes destacados de Francia y Argentina.

El evento es con entrada gratuita, pero los tickets se deberán retirar en boletería del Pasaje Carruajes, los dos días del evento, una hora antes del comienzo de las actividades.

Así será la Noche de las Ideas en CABA

El evento se realizará los días viernes 22 y sábado 23 de mayo, este año se celebrará la décima edición bajo el lema "Abrir caminos". “Es un momento de diálogo, interesante y enriquecedor, entre referentes argentinos y franceses. Estamos muy orgullosos de haber reunido a tantos pensadores y pensadoras para celebrar la décima edición de este gran evento”, sostuvo el director del Institut français d’Argentine, Frederic Depetris.

Además de las dos jornadas en Buenos Aires, la iniciativa también se realizará en otras ciudades del país durante todo el mes de mayo: Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tandil, Córdoba, La Plata, Pinamar y Jujuy.

Durante ambas jornadas se realizarán 14 actividades entre charlas, exposiciones y performances artísticas, el cronograma es el siguiente:

La conferencia inaugural "¿Cómo pensar el porvenir?" será el viernes 22 de mayo a las 19:00 en el CETC. Participarán los referentes franceses Camile Froidevaux-Metterie, Asma Mhalla y Michaël Foessel, quienes interrogarán el mundo contemporáneo a partir de tres transformaciones clave: del sujeto, el poder y la democracia. Con la moderación de Tomás Balmaceda.

Además, estarán presentes la especialista en geopolítica de la tecnología, Asma Mhalla; la filósofa y referente del pensamiento feminista, Camille Froidevaux-Metterie; el filósofo Michaël Foessel, la investigadora Maud Quessard y el autor y especialista en América Latina Christophe Ventura.

También contará con la presencia del historiador Antoine Lilti, la filósofa Emma Carenini, la autora Phoebe Hadjimarkos Clarke y la arquitecta especialista en técnicas constructivas tradicionales Frédérique Jonnard. Además, el biólogo e investigador argentino Diego Golombek, el filósofo Martín Adrian De Mauro Rucovsky, la socióloga Melina Vázquez, el politólogo y periodista José Natanson y la investigadora especialista en conflictos socioambientales, Melisa Argento.