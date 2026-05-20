Dr. Rodrigo Moreyra, médico infectólogo: "Es importante hablar de inmunosenescencia en adultos mayores".

Si bien se suele hablar de gripe y resfrío como sinónimos, no son lo mismo. En este sentido, desde El Destape consultamos al Dr. Rodrigo Moreyra, médico infectólogo (MN 175448), quien nos habló sobre las diferencias entre estos virus y advirtió sobre los efectos en adultos mayores.

"Si bien resfrío y gripe son términos que habitualmente se utilizan como sinónimos, no lo son", fue determinante el médico infectólogo. "El resfrío, o también llamado resfrío común, es un cuadro que compromete las vías aéreas superiores (garganta, nariz, conjuntiva, oídos) que esta producido por una multiplicidad de virus. En cambio la gripe es un cuadro agudo producido por el virus Influenza que puede comprometer las vías aéreas superiores o inferiores (pulmones)", esclareció el especialista.

La gripe y el resfrío no son lo mismo a pesar de lo que se cree comúnmente.

Ahora bien, en lo que respecta a los síntomas, el Dr. Moreyra profundizó: "El resfrío común suele generar síntomas más leves y que comprometen las vías aéreas superiores. Habitualmente hay congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, tos leve y generalmente no hay fiebre (temperatura mayor a 38°C)". Por su parte, aclaró que "la gripe suele cursar con fiebre y un compromiso más sistémico. Suele presentarse con dolores de cabeza y musculares intensos, cansancio marcado y tos seca. A diferencia del resfriado común, algunos síntomas de la gripe pueden durar más de 7-10 días en irse y en algunas personas puede comprometer las vías respiratorias bajas y producir neumonía".

Por qué los adultos mayores son más propensos a contraer gripe

Es sabido que los adultos mayores son más propensos a contraer gripe. En este sentido, el médico infectólogo expresó: "Hay un concepto que me parece importante incluir al hablar de infecciones en personas de la tercera edad: la Inmunosenescencia".

"Una explicación simple para este concepto sería, que así como con la edad la piel cambia de textura y se vuelve mas laxa, el pelo cambia de color o se cae, algo similar ocurre con nuestra inmunidad", indicó el especialista, quien agregó que "a medida que pasan los años nuestras defensas bajan tanto en cantidad como en capacidad de respuesta contra los agentes que producen infecciones, esto genera que a veces estas puedan ser más graves que en el resto de la población".

Asimismo, el Dr. Moreyra advirtió que "muchas personas de la tercera edad tienen otras enfermedades crónicas de base, como hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular que pueden favorecer a que el cuadro de gripe sea más severo".

Siguiendo esta línea, el infectólogo alertó que "la gripe puede desencadenar otros problemas en los adultos mayores". Es el caso de la neumonía. "También se ha demostrado que las infecciones por el virus de la gripe puede descompensar enfermedades que se creían controladas como la hipertensión o la diabetes. Por el estado de fragilidad que produce el cuadro gripal también puede haber caídas o estados de confusión, desorientación o somnolencia. Otros casos también se han visto infartos agudos de miocardio, ACV o arritmias cardiacas", concluyó al respecto.

Cómo prevenir y curar la gripe en adultos mayores

Ahora bien, en lo que refiere a la prevención, el Dr. Moreyra fue determinante: "La vacunación en adultos mayores es importante para evitar cuadros severos". Sin embargo, aclaró que "la vacuna no impide que uno tome contacto con el virus de la gripe, sino que prepara al sistema inmune para enfrentarlo de una manera mas efectiva y disminuir las posibilidades de neumonía y de complicaciones".

Asimismo, el especialista hizo hincapié en que "si bien la vacuna es una de las formas mas efectivas de tener protección para uno mismo y para los otros, existen otras formas para disminuir el contagio. Dentro de estas la mas importante es el lavado de manos ya sea con jabón o con alcohol".

En esa tónica, recomendó "la utilización de barbijo en lugares muy concurridos como los transportes públicos o las guardias es una buena medida", y en casos donde se presentan "síntomas que fuesen compatibles con gripe, evitar ir a actividades en lugares cerrados (trabajo, reuniones, etc) para evitar los contagios".

Siguiendo el hilo, el Dr. Moreyra aclaró que: "Es importante que la población en general se acerque al consultorio de su medico de cabecera o del médico infectólogo para evaluar el calendario de vacunación y conocer que otras vacunas podrían ayudar a prevenir infecciones futuras. Al igual que la gripe, la vacuna del covid debe aplicarse una dosis al año. También se puede considerar aplicar la vacuna contra la neumonía bacteriana u otras infecciones virales respiratorias", sostuvo.

Por último, sobre la cura informó: "No existe un única forma para curar la gripe, pero si diría que el reposo, una hidratación abundante y el control de lo síntomas (como fiebre o dolores musculares) hacen que el cuadro disminuya. Es importante saber también, que existe un fármaco antiviral que se llama Oseltamivir que se puede llegar a administrar en casos graves y siempre bajo indicación médica", concluyó el especialista.