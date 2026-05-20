Una misión especial de la NASA volvió a llamar la atención de la comunidad científica nacional luego de la divulgación de imágenes de Marte, que fueron tomadas por la sonda espacial Psyche que se encuentra rumbo al asteroide Psyche 16, un gigantesco cuerpo rocoso de 225 kilómetros de diámetro ubicado en el cinturón principal entre el planeta rojo y Júpiter.

El asteroide despertó gran interés dada su composición rica en metales, entre los que se encuentran oro y platino. Según informó la agencia especial, la nave espacial completó su aproximación cercana a Marte el 15 de mayo, pasando a una distancia de 4609 kilómetros (2864 millas) de la superficie del planeta.

Este sobrevuelo aprovechó la asistencia gravitacional de Marte para dar un impulso crucial a la velocidad de la nave y ajustar su plano orbital, todo esto sin utilizar ningún propelente a bordo.

El viaje de Psyche

Tras el sobrevuelo por el planeta rojo, el equipo analizó las señales de radio transmitidas entre la nave espacial y la Red del Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés) de la NASA, un sistema global que utiliza la agencia para contactarse con naves interplanetarias.

En los días previos y mientras se aproximaba a Marte, a través de Psyche se realizaron trabajos de calibración mediante el encendido de todas sus herramientas, entre los que se incluyeron la generación de imágenes, sus magnetómetros y sus espectrómetros de rayos gamma y neutrones.

Así, se lograron capturar imágenes de Marte desde una perspectiva inusual: un ángulo de fase elevado que permitió ver al planeta como una media luna delgada, iluminado por la luz solar que se reflejaba en su superficie.

Las nuevas imágenes de Marte

La media luna se veían más brillante y se extendía más allá del disco del planeta, dada "la intensa dispersión de luz solar a través de la atmósfera polvorienta del planeta", precisó la agencia espacial.

“Hemos capturado miles de imágenes de la aproximación a Marte, así como de la superficie y la atmósfera del planeta, en el acercamiento máximo. Este conjunto de datos nos brinda oportunidades únicas e importantes para calibrar y caracterizar el funcionamiento de las cámaras, así como para poner a prueba las versiones preliminares de nuestras herramientas de procesamiento de imágenes, las cuales están siendo desarrolladas para su uso en el asteroide Psyche”, explicó Jim Bell, líder de operaciones del instrumento generador de imágenes de la misión Psyche en la Universidad Estatal de Arizona.

Hacia el cinturón de asteroides

Tras dejar Marte, la nave reanudará el uso de su sistema de propulsión solar-eléctrica para dirigirse directamente hacia el cinturón principal de asteroides, ubicado entre las órbitas de Marte y Jupiter. Se prevé que llegará en agosto del 2029 para insertarse en la órbita alrededor del asteroide Psyche.

Se cree que este asteroide es el núcleo parcial de un planetesimal: uno de los componentes básicos en la formación de un planeta primitivo. Mide aproximadamente 280 kilómetros (173 millas) de diámetro en su punto más ancho. La nave lo cartografiará el asteroide y recopilará datos científicos acerca de él.